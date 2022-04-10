Николсон: «РПЛ стала слабее? Сложная ситуация, но это не мой вопрос. Я сконцентрирован на игре в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом» (3:0). Ямайский форвард забил два гола.

– Игра была сложной, нам нужно было победить. Вы видели, как складывался первый тайм. Нам важно было победить.

– Вам удобнее играть одному или в паре с Соболевым?

– Для меня нет особой разницы. Я могу играть и так, и так.

– Что означает ваш жест после гола?

– Это связанно с танцем. Это некий символ.

– Ушло много игроков. Вам кажется, что из-за этого лига стала слабее?

– Я понимаю, что это сложная ситуация, но это не мой вопрос. Я сконцентрирован на игре в «Спартаке».