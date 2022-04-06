Бензема сделал хет-трик к 46-й минуте матча с «Челси». Француз оформил хет-трик в 2 играх Лиги чемпионов подряд

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». У гостей на 21-й и 24-й минутах забил форвард Карим Бензема.
Сначала ему ассистировал Винисиус Жуниор, затем – Лука Модрич.
На 46-й минуте Бензема забил третий мяч.
В предыдущем матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» у Бензема также был хет-трик.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию на «Стэмфорд Бридж».
- Главный тренер «Челси» Томас Тухель ни разу не уступал «Реалу».
- В прошлом году «Челси» прошел «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов.
Источник: Бомбардир.ру