Бензема сделал хет-трик к 46-й минуте матча с «Челси». Француз оформил хет-трик в 2 играх Лиги чемпионов подряд

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». У гостей на 21-й и 24-й минутах забил форвард Карим Бензема.

Сначала ему ассистировал Винисиус Жуниор, затем – Лука Модрич.

На 46-й минуте Бензема забил третий мяч.

В предыдущем матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» у Бензема также был хет-трик.