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Бензема сделал хет-трик к 46-й минуте матча с «Челси». Француз оформил хет-трик в 2 играх Лиги чемпионов подряд

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». У гостей на 21-й и 24-й минутах забил форвард Карим Бензема.

Сначала ему ассистировал Винисиус Жуниор, затем – Лука Модрич.

На 46-й минуте Бензема забил третий мяч.

В предыдущем матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» у Бензема также был хет-трик.

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Источник: Бомбардир.ру

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06.04.2022 23:09
Комментарии3
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 11:19

    Трудно даже понять, почему защитники зная его бомбардирские способности, не могут прикрыть Бензема?

    0
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    Рейтинг: +565

    _MATRIX_ 7 апреля, 00:25

    Не, ну крут.

    1
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    Рейтинг: +8967

    САДЫЧОК 6 апреля, 22:49

    Бензема очень силен ! Причём , он стал таким ! Роналду и Месси , на сегодня выглядят слабее.

    3
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