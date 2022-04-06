Где смотреть «Челси» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 6 апреля

«Челси» и «Реал» сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Игра состоится в среду, 6 апреля

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Челси – Реал

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Команды встречались друг с другом пять раз: две победы «Челси», две – «Реала», одна ничья. В прошлом розыгрыше ЛЧ «Челси» выбил «Реал» в 1/2 финала турнира.

«Челси» занял второе место на групповом этапе, опередив «Зенит», но пропустив вперед «Ювентус». В 1/8 финала клуб прошел «Лилль».

«Реал» выиграл группу, а в первом раунде плей-офф победил «ПСЖ».

Коэффициенты на матч Челси – Реал

Bettery считает «Челси» фаворитом первого матча.

Победа «Челси» – 2.13

Ничья – 3.45

Победа «Реала» – 3.60

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