Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
3 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям

Где смотреть «Челси» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 6 апреля

«Челси» и «Реал» сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

  • Игра состоится в среду, 6 апреля
  • Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

Смотрите этот матч бесплатно, а также получите бесплатную ставку до 5 000 рублей

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Челси – Реал

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
  • Игру также будет показывать Лига Ставок.

Команды встречались друг с другом пять раз: две победы «Челси», две – «Реала», одна ничья. В прошлом розыгрыше ЛЧ «Челси» выбил «Реал» в 1/2 финала турнира.

«Челси» занял второе место на групповом этапе, опередив «Зенит», но пропустив вперед «Ювентус». В 1/8 финала клуб прошел «Лилль».

«Реал» выиграл группу, а в первом раунде плей-офф победил «ПСЖ».

Коэффициенты на матч Челси – Реал

Лига ставок считает «Челси» фаворитом первого матча.

  • Победа «Челси» – 2.13
  • Ничья – 3.45
  • Победа «Реала» – 3.60

Ставьте на любимую команду и получите фрибет 5000 рублей

Новости по теме
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:36
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11