Где смотреть «Челси» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 6 апреля

«Челси» и «Реал» сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
- Игра состоится в среду, 6 апреля
- Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Челси – Реал
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Команды встречались друг с другом пять раз: две победы «Челси», две – «Реала», одна ничья. В прошлом розыгрыше ЛЧ «Челси» выбил «Реал» в 1/2 финала турнира.
«Челси» занял второе место на групповом этапе, опередив «Зенит», но пропустив вперед «Ювентус». В 1/8 финала клуб прошел «Лилль».
«Реал» выиграл группу, а в первом раунде плей-офф победил «ПСЖ».
Коэффициенты на матч Челси – Реал
Bettery считает «Челси» фаворитом первого матча.
- Победа «Челси» – 2.13
- Ничья – 3.45
- Победа «Реала» – 3.60
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Источник: «Бомбардир»