Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Баженов: «Мозес очень плохо сыграл против «Локомотива». Не проснулся он»

Баженов: «Мозес очень плохо сыграл против «Локомотива». Не проснулся он»

3 апреля 2022, 10:58
7

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов оценил игру Виктора Мозеса против «Локомотива» (0:1) в 23-м туре РПЛ. Нигериец был на левом фланге.

«Смог ли Мозес заменить Айртона? Нет, он очень плохо сыграл. Это вообще другой игрок. Это не его фланг, да и выключился будто бы. Айртона же тяжело заменить, а на данный момент – вообще некем. При всем уважении, и Айртон – не суперигрок, но сейчас и его не заменить.

И это не фланг Мозеса. Не проснулся он сегодня. У него бывает такое в чемпионате России – на поле, но не приехал, где-то в своем мире находится. Того Мозеса, которого мы знаем, сегодня не было», – сказал Баженов.

  • Айртон ушел во «Фламенго».
  • Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
  • Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Еще по теме:
Зарема – о неудалении Бека-Бека: «Давайте переигрывать! Тем более, был снегопад» 22
Карасев отстранен на 1 матч, Шадыханов – на 2. Они работали на игре «Локомотив» – «Спартак» 15
ЭСК: Карасев правильно не засчитал гол Промеса в ворота «Локомотива» 14
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Баженов Никита Мозес Виктор
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1648973906
Умный Баженов,тебе не в домёк,что"южанин"Мозес,в отличие от тебя,первый раз по снегу в бутсах играл? "Жаль",что зимы не снежные,вот бы каждый тур такой снегопад был,и осенью тоже.Может быть чиновники-придурки о лете вспомнили...А то стадионы без зрителей скоро останутся.
Ответить
Беспонтий
1648975753
да как то и баженова мы плохо помним
Ответить
NewLife
1648979690
"И это не фланг Мозеса" И Ва-нули не тренер для Спартака.
Ответить
portero
1648980369
Тут снег зима, он просто получил стресс и не мог играть...
Ответить
Play
1648980929
Так не проснулся он или дело в позиции? Где логика в словах Баженова? Мозес всю жизнь играет справа, и делает это хорошо. Тут его как на пожар бросают налево. А Хлусевич хорошо сыграл на месте Мозеса что ли? Гол из под него забили, пятился как рак, ничего не предпринял против Изидора.
Ответить
zigbert
1649011495
Для Хлусевича этот фланг знаком. Надо было его поставить а Мозеса на свое место.
Ответить
Главные новости
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
6
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
15
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Все новости
Все новости
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
3
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
15
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
28
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
12
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+