Баженов: «Мозес очень плохо сыграл против «Локомотива». Не проснулся он»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов оценил игру Виктора Мозеса против «Локомотива» (0:1) в 23-м туре РПЛ. Нигериец был на левом фланге.

«Смог ли Мозес заменить Айртона? Нет, он очень плохо сыграл. Это вообще другой игрок. Это не его фланг, да и выключился будто бы. Айртона же тяжело заменить, а на данный момент – вообще некем. При всем уважении, и Айртон – не суперигрок, но сейчас и его не заменить.

И это не фланг Мозеса. Не проснулся он сегодня. У него бывает такое в чемпионате России – на поле, но не приехал, где-то в своем мире находится. Того Мозеса, которого мы знаем, сегодня не было», – сказал Баженов.

Айртон ушел во «Фламенго».

Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.

Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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