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Баженов: «Мозес очень плохо сыграл против «Локомотива». Не проснулся он»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов оценил игру Виктора Мозеса против «Локомотива» (0:1) в 23-м туре РПЛ. Нигериец был на левом фланге.

«Смог ли Мозес заменить Айртона? Нет, он очень плохо сыграл. Это вообще другой игрок. Это не его фланг, да и выключился будто бы. Айртона же тяжело заменить, а на данный момент – вообще некем. При всем уважении, и Айртон – не суперигрок, но сейчас и его не заменить.

И это не фланг Мозеса. Не проснулся он сегодня. У него бывает такое в чемпионате России – на поле, но не приехал, где-то в своем мире находится. Того Мозеса, которого мы знаем, сегодня не было», – сказал Баженов.

  • Айртон ушел во «Фламенго».
  • Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
  • Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 10:58
Комментарии7
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    Рейтинг: +2468

    Play 59 минут назад

    Так не проснулся он или дело в позиции? Где логика в словах Баженова? Мозес всю жизнь играет справа, и делает это хорошо. Тут его как на пожар бросают налево. А Хлусевич хорошо сыграл на месте Мозеса что ли? Гол из под него забили, пятился как рак, ничего не предпринял против Изидора.

    2
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    Рейтинг: +61110

    portero 1 час назад

    Тут снег зима, он просто получил стресс и не мог играть...

    1
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    Рейтинг: +13337

    NewLife 1 час назад

    "И это не фланг Мозеса" И Ва-нули не тренер для Спартака.

    1
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    Рейтинг: +10005

    Alekxei Z. 1 час назад

    Никита , при всём уважении, вам в голову не приходила мысль , что Мозесу за всю его большую карьеру не приходилось играть в сугробах ?
    Это нонсенс, позор РПЛ и всей страны !!!
    Подозреваю , что и Николсон снег увидел только у нас , а уж играть в метель - это экстрим на всю жизнь.
    В такую погоду нельзя играть и оценивать действия игроков некорректно.

    1
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    Рейтинг: +995

    Беспонтий 2 часа назад

    да как то и баженова
    мы плохо
    помним

    3
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    Рейтинг: +995

    Беспонтий > Беспонтий 2 часа назад

    пну напоследок

    или то божена рыльска

    ну не сдержался
    сочи впереди

    3
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    Рейтинг: +11977

    playsh 2 часа назад

    Умный Баженов,тебе не в домёк,что"южанин"Мозес,в отличие от тебя,первый раз по снегу в бутсах играл? "Жаль",что зимы не снежные,вот бы каждый тур такой снегопад был,и осенью тоже.Может быть чиновники-придурки о лете вспомнили...А то стадионы без зрителей скоро останутся.

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