Баженов: «Мозес очень плохо сыграл против «Локомотива». Не проснулся он»

Так не проснулся он или дело в позиции? Где логика в словах Баженова? Мозес всю жизнь играет справа, и делает это хорошо. Тут его как на пожар бросают налево. А Хлусевич хорошо сыграл на месте Мозеса что ли? Гол из под него забили, пятился как рак, ничего не предпринял против Изидора.
Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов оценил игру Виктора Мозеса против «Локомотива» (0:1) в 23-м туре РПЛ. Нигериец был на левом фланге.
«Смог ли Мозес заменить Айртона? Нет, он очень плохо сыграл. Это вообще другой игрок. Это не его фланг, да и выключился будто бы. Айртона же тяжело заменить, а на данный момент – вообще некем. При всем уважении, и Айртон – не суперигрок, но сейчас и его не заменить.
И это не фланг Мозеса. Не проснулся он сегодня. У него бывает такое в чемпионате России – на поле, но не приехал, где-то в своем мире находится. Того Мозеса, которого мы знаем, сегодня не было», – сказал Баженов.
- Айртон ушел во «Фламенго».
- Разница между «Спартаком» и зоной вылета – 6 очков.
- Следующий соперник – «Арсенал» (10 апреля).
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