«Миссия выполнена! Уважение +». «Локомотив» подытожил победу над «Спартаком» с помощью GTA: San Andreas

Пресс-служба «Локомотива» отметила победу над «Спартаком» в 23-м туре РПЛ (1:0) роликом из игры GTA: San Andreas. В нем главный герой перекрашивает спартаковское граффити в граффити «Локомотива».

«Миссия выполнена! Уважение +», – говорится в тексте ролика.

Единственный засчитанный мяч в матче забил Вильсон Изидор на 85-й минуте.

«Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте.

«Локомотив» поднялся на 5-ю строчку.

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