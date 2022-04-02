Актер Баринов: «Я бы перенес матч «Локомотив» – «Спартак» – это не похоже на футбол»

Народный артист России Валерий Баринов высказался против проведения матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» в снегопад. Встречу решили не переносить.

«Я бы перенeс матч — это не похоже на футбол. Вне зависимости, отказывались команды играть или нет», – сказал Баринов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры.

Делегат игры Александр Сафонов сказал, что предпосылок к отмене матча нет.

Командам уже приходилось проводить очный матч на «РЖД Арене» в снег – в 2018 году (0:0).

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