Ковер-самолет Лаиб – официальный маскот ЧМ-2022

Скучный будет ЧМ. Как на полях, так и вне их. В исламских странах с их тошнотными устоями, никогда ничего путного для адекватного мира (т.е. людей) не предвидится.
В эти минуты проходит официальная презентация чемпионата мира-2022. Талисманом (маскотом) турнира будет ковер-самолет Лаиб.
«Он пришел из талисмана-стиха, полон энергии и готов подарить всем радость футбола!» – так представила Лаиба ФИФА.
- Турнир пройдет в ноябре-декабре в Катаре.
- Последним талисманом ЧМ (2018 год) был Забивака.
- Россия в ЧМ-2022 не участвует в связи с отстранением от международных игр.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку