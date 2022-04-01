Ковер-самолет Лаиб – официальный маскот ЧМ-2022

В эти минуты проходит официальная презентация чемпионата мира-2022. Талисманом (маскотом) турнира будет ковер-самолет Лаиб.

«Он пришел из талисмана-стиха, полон энергии и готов подарить всем радость футбола!» – так представила Лаиба ФИФА.

Турнир пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

Последним талисманом ЧМ (2018 год) был Забивака.

Россия в ЧМ-2022 не участвует в связи с отстранением от международных игр.

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