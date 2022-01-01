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Ковер-самолет Лаиб – официальный маскот ЧМ-2022

В эти минуты проходит официальная презентация чемпионата мира-2022. Талисманом (маскотом) турнира будет ковер-самолет Лаиб.

«Он пришел из талисмана-стиха, полон энергии и готов подарить всем радость футбола!» – так представила Лаиба ФИФА.

  • Турнир пройдет в ноябре-декабре в Катаре.
  • Последним талисманом ЧМ (2018 год) был Забивака.
  • Россия в ЧМ-2022 не участвует в связи с отстранением от международных игр.

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Источник: твиттер чемпионата мира

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Комментарии5
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    Рейтинг: +1823

    DMитрий 1 час назад

    Скучный будет ЧМ. Как на полях, так и вне их. В исламских странах с их тошнотными устоями, никогда ничего путного для адекватного мира (т.е. людей) не предвидится.

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    Рейтинг: +576

    Riot Zero 1 час назад

    Зигующий Каспер дружелюбное привидение.

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    Рейтинг: +371

    fadda 2 часа назад

    Хорошо хоть не Oslaeeb

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    Рейтинг: +11231

    BRO_football 2 часа назад

    Весьма странно он руку вверх поднял, или что там у него?

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    Рейтинг: +1915

    almanev > BRO_football 2 часа назад

    Кстати да, очень похоже

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