Инфантино: «ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года.

«ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года.

На последнем заседании конгресса ФИФА руководство попросили изучить жизнеспособность такого цикла, а также проекты, связанные с женским футболом. Администрация ФИФА во главе с Арсеном Венгером сделала это», – сказал Инфантино.

Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.

Ближайший турнир пройдет в Катаре в этом году.

УЕФА против учащения чемпионата мира.

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