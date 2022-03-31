Глава оргкомитета ЧМ-2022 – ЛГБТ-фанатам: «Публичное проявление привязанности у нас не одобряется. Просим уважать наши нормы»

Нассер Аль-Хатер, глава оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре, предостерег ЛГБТ-гостей турнира от публичного проявления чувств. В остальном они могут чувствовать себя в безопасности.

«Катар – самая безопасная страна на Ближнем Востоке и вторая по безопасности в мире. ЛГБТ-фанаты могут не чувствовать себя в безопасности только из-за отсутствия понимания и толерантности с их стороны.

Люди будут чувствовать себя комфортно. Мы скромная страна со своей культурой, своими нормами, просим их уважать. Публичное проявление привязанности не одобряется», – сказал Аль-Хатер.

ЧМ-2022 – первый на Ближнем Востоке.

Турнир пройдет в ноябре-декабре, посреди евросезона.

Сборная Катара ранее никогда не участвовала в чемпионате мира.

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