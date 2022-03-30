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ФИФА одобрила новые правила аренды игроков. Один клуб не сможет иметь в аренде более восьми игроков

С 1 июля вступит в силу новый регламент арендных трансферов. Его основные положения следующие:

  • Минимальный срок аренды – интервал между 2 трансферными окнами. Максимальный срок – год.
  • Запрет на субаренду игрока, который уже находится в аренде у 3-го клуба.
  • Ограничение на число аренд в течение сезона между одними и теми же клубами: в любое время в течение сезона клуб может иметь не более 3 игроков, отданных в аренду одному и тому же клубу, и не более 3 игроков, взятых в аренду у одного клуба.
  • Каждому клубу в любой момент сезона запрещено иметь в составе более 8 арендованных игроков (из любых клубов), такое же ограничение – на отданных в аренду футболистов.
  • С 1 июля 2023 года этот лимит будет ужесточен до 7 игроков, с 1 июля 2024-го – до 6.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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30.03.2022 22:28
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