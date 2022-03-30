Канчельскис: «Было бы интересно посмотреть, как сыграла бы Россия с такой Польшей»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал выход Польши на ЧМ-2022. Поляки в стыковом матче обыграли Швецию (3:0).

«Я смотрел матч Польши со Швецией. Не сказал бы, что меня впечатлила игра, но поляки молодцы: проявили характер, обыграли шведов 2:0. Они добыли результат и теперь поедут на чемпионат мира. Шведы играли неплохо, но не смогли реализовать свои моменты.

Обыграла бы сборная России Польшу? Да сложно что-то предположить. Могли бы, не могли… Если бы матч состоялся, было бы очень интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы с такой Польшей. Как получилось в итоге, мы все, к сожалению, знаем. Будем следить за конгрессом ФИФА и надеяться только на лучшее», – сказал Канчельскис.

Польша в полуфинале стыковых матчей должна была играть с Россией.

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