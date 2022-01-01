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Канчельскис: «Было бы интересно посмотреть, как сыграла бы Россия с такой Польшей»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал выход Польши на ЧМ-2022. Поляки в стыковом матче обыграли Швецию (3:0).

«Я смотрел матч Польши со Швецией. Не сказал бы, что меня впечатлила игра, но поляки молодцы: проявили характер, обыграли шведов 2:0. Они добыли результат и теперь поедут на чемпионат мира. Шведы играли неплохо, но не смогли реализовать свои моменты.

Обыграла бы сборная России Польшу? Да сложно что-то предположить. Могли бы, не могли… Если бы матч состоялся, было бы очень интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы с такой Польшей. Как получилось в итоге, мы все, к сожалению, знаем. Будем следить за конгрессом ФИФА и надеяться только на лучшее», – сказал Канчельскис.

  • Польша в полуфинале стыковых матчей должна была играть с Россией.
  • ФИФА отстранила российскую сборную.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +14982

    Cleaner 1 час назад

    И ХОРОШО, что мы этого позора не увидели...

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    Рейтинг: +2714

    СуперПАВ9 > Cleaner 1 час назад

    Позор это ты у поляков не было бы шансов

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    Рейтинг: +888

    Soccerdealer63 2 часа назад

    Кто-то из наших "в трезвом уме" однозначно и обоснованно заявлял, что-то типа: "...Польшу пройдём 100%..."?
    А вот, что говорят ДО ИГРЫ очевидно уверенные в себе фавориты : Роналду: «Чемпионат мира без Португалии невозможен. Не думаю, что македонцы нас удивят».

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    Рейтинг: +888

    Soccerdealer63 2 часа назад

    Андрюха, не дури))) Ты-то уж понимаешь, чьи шансы были предпочтительнее. Сравнивать "лидеров нападения" бессмысленно.... Освежи память - глянь где играют остальные поляки и наши...

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    Рейтинг: +2714

    СуперПАВ9 3 часа назад

    Вынесли вперед ногами вынесли поляков

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