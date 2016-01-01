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Мостовой: «Спартак» вышел и выиграл бы у «Лейпцига»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что московской команде было по силам пройти «РБ Лейпциг» в Лиге Европы.

«Спартак» в Лиге Европы попал на «Лейпциг», но получил техническое поражение. Могла бы команда Ваноли удивить подопечных Тедеско?

– Конечно. Уверен, что удивила бы. Здесь уже идет игра на выбывание.

Почему «Спартак» не удивил бы «Лейпциг», раз смогли дважды обыграть «Наполи», который не знал поражений в чемпионате Италии?

Вышли бы и выиграли у «Лейпцига».

  • УЕФА исключил «Спартак» из еврокубков 28 февраля.
  • «РБ Лейпциг» автоматически вышел в 1/4 финала ЛЕ, где сыграет с «Аталантой».

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Источник: «РБ Спорт»

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