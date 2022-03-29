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Мостовой: «Спартак» вышел и выиграл бы у «Лейпцига»

29 марта 2022, 00:23
15

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что московской команде было по силам пройти «РБ Лейпциг» в Лиге Европы.

«Спартак» в Лиге Европы попал на «Лейпциг», но получил техническое поражение. Могла бы команда Ваноли удивить подопечных Тедеско?

– Конечно. Уверен, что удивила бы. Здесь уже идет игра на выбывание.

Почему «Спартак» не удивил бы «Лейпциг», раз смогли дважды обыграть «Наполи», который не знал поражений в чемпионате Италии?

Вышли бы и выиграли у «Лейпцига».

  • УЕФА исключил «Спартак» из еврокубков 28 февраля.
  • «РБ Лейпциг» автоматически вышел в 1/4 финала ЛЕ, где сыграет с «Аталантой».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак РБ Лейпциг Мостовой Александр
Комментарии (15)
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Persona_non_Grata
1648505360
Да мы бы их порвали, как тузик грелку !!! )))
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нейтральныйкакникто
1648515639
С чувством юмора у Мостового - Отлично!!!!!! Одним словом УКРАЛИ у Спартака Кубок ЛЕ. Спросите у него про сборную,,,,,,,
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Fusballer
1648526392
Спартак точно выиграл бы ЛЕ в этом году, если бы гейропейцы во главе с пиндосами не украли у него эту возможность!
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B.G.
1648531161
В тоже время, глупо утверждать, как некоторые болелы других клубов, что Спартак не прошел бы подопечных Тедеско!
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zigbert
1648534323
А почему бы и нет. В ЛЕ играл совсем другой Спартак.
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JTherry
1648535122
Мостовой иногда бывает в адеквате - от "Лейпцига" остались бы одни воспоминания...)
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Чоткар Патыр
1648536703
Да по любому бы выиграл. И лигу Европы бы выиграл. Мечтать ведь не вредно :)
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Мася_1989
1648545540
Языком трепать- не мешки ворочать.
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paracetamol
1648550199
Даже не смешно!
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NewLife
1648557866
Прогнозист за свои измышления отвечает репутацией, но в данном случае Мостовой ничем не рискует, разве только еще раз подтвердит, что он болтун.
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