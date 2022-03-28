«Атлетико» активирует опцию выкупа Гризманна у «Барсы» за 40 миллионов

«Атлетико» готов активировать опцию выкупа нападающего Антуана Гризманна у «Барселоны», сообщает El Desmarque.

Мадридский клуб, арендовавший француза до конца сезона, выкупит его у «Барсы» за 40 миллионов евро.

«Атлетико» арендовал Гризманна у «Барселоны» в августе 2021 года.

После возвращения форвард забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 25 матчах.

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