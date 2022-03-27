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Семин: «Российские фигуристки сильнейшие в мире. Соревнования без них – все равно что футбол без Месси или Роналду»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских фигуристов от участия на чемпионате мира.

«Не секрет, что российские фигуристки сильнейшие в мире. Соревнования без них – это все равно что футбол без Месси или Роналду.

Нет такого волшебства. А ведь болельщикам это и нужно, им интересно смотреть на сильнейших: что в футболе, что в фигурном катании», – сказал Семин.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1957

    B.G. 13 минут назад

    Месси и Роналду скоро повесят бутсы на гвоздь....
    футбол потеряет всяческий смысл, по мнению семина?! ))

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    Рейтинг: +10001

    Alekxei Z. 26 минут назад

    С этим трудно не согласиться , но ...
    Наши авторитетные специалисты все говорят о "следствии" , но ни слова о "причине".
    Кстати , Юрий Павлович , вы тренировали киевское Динамо, ну расскажите как жилось в стане фашистов, бендеровцев и наркоманов ?
    Жалко фигуристов , а жителей украинских городов не жаль ?

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