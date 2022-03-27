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  • Семин: «Российские фигуристки сильнейшие в мире. Соревнования без них – все равно что футбол без Месси или Роналду»

Семин: «Российские фигуристки сильнейшие в мире. Соревнования без них – все равно что футбол без Месси или Роналду»

27 марта 2022, 22:00
6

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских фигуристов от участия на чемпионате мира.

«Не секрет, что российские фигуристки сильнейшие в мире. Соревнования без них – это все равно что футбол без Месси или Роналду.

Нет такого волшебства. А ведь болельщикам это и нужно, им интересно смотреть на сильнейших: что в футболе, что в фигурном катании», – сказал Семин.

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Источник: Sport24
Россия Манчестер Юнайтед ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану Семин Юрий
Комментарии (6)
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B.G.
1648409115
Месси и Роналду скоро повесят бутсы на гвоздь.... футбол потеряет всяческий смысл, по мнению семина?! ))
Ответить
Fusballer
1648410344
Да и фиг с ними, с роналдами и месями. Настоящий футбол - это Дзюба и Кокорин!
Ответить
Давид59
1648441490
В Италии - лучшие футболисты! Нельзя без них проводить ЧМ!
Ответить
Давид59
1648442773
И что дальше? Сёмин - вроде умный мужик. Знает же откуда "ноги растут"
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vladimir-7
1648444642
Маразм окончательно посетил Ю. Семина, в мире только две команды имеют этих двух игроков, а все болельщики в мире болеют за свои команды, играющие без Месси и Рональду и получают огромное удовольствие.
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