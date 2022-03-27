Семин: «Российские фигуристки сильнейшие в мире. Соревнования без них – все равно что футбол без Месси или Роналду»

Месси и Роналду скоро повесят бутсы на гвоздь....
футбол потеряет всяческий смысл, по мнению семина?! ))
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских фигуристов от участия на чемпионате мира.
«Не секрет, что российские фигуристки сильнейшие в мире. Соревнования без них – это все равно что футбол без Месси или Роналду.
Нет такого волшебства. А ведь болельщикам это и нужно, им интересно смотреть на сильнейших: что в футболе, что в фигурном катании», – сказал Семин.
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