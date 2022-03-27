Тюкавин: «Обидно смотреть стыки. Россия тоже должна была играть»

Нападающий сборной России Константин Тюкавин с обидой смотрит стыковые матчи за место на ЧМ-2022. Россию от них отстранили.

«Обидно смотреть стыковые матчи, когда мы тоже должны были играть. Смотришь, как другие играют, а мы просто тренируемся», – сказал Тюкавин.

Последний сбор России продолжался 6 дней.

Накануне Россия провела спарринг с молодежной сборной (1:0).

ФИФА отстранила Россию от международных игр.

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