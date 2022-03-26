Лапорта: «С Суперлигой далеко не покончено. Мы в деле, побеждаем в юридических процедурах»

Проект Суперлиги по-прежнему может быть реализован. Об этом сообщил президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
«Нет, с Суперлигой далеко не покончено. Мы в деле, как и другие команды. Они ждут, какой будет формат турнира: что-то новое или продвинутая Лига чемпионов. Мы в деле и побеждаем в юридических процедурах.
Ждем вердикта Европейского суда. Надеемся, до конца года его получим», – сказал Лапорта.
- Суперлига была учреждена прошлой весной, но проект существовал несколько часов.
- Инициаторами Суперлиги выступают «Реал», «Барселона», «Ювентус».
- Создание Суперлиги вызвало негативную реакцию УЕФА.
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