В Перу считают, что на 92-й минуте матча с Уругваем вратарь зашел с мячом в ворота

В конце игры отбора ЧМ-2022 между сборными Уругвая и Перу произошел спорный момент.

На 92-й минуте голкипер уругвайцев Серхио Рочет после навеса зашел в собственные ворота. Возможно, мяч пересек линию.

Перуанцы требовали от судьи изучить эпизод с помощью VAR, но тот отказался.

В итоге Уругвай победил со счетом 1:0 и пробился на ЧМ-2022.

Перу потерял важные очки в борьбе за место в стыках.

¿Entró o no? Así fue la discusión entre los árbitros VAR en el partido de Uruguay contra Perú pic.twitter.com/f1itKW4qJn – Telemundo (@TelemundoUY) March 25, 2022

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