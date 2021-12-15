Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
3 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?

В Перу считают, что на 92-й минуте матча с Уругваем вратарь зашел с мячом в ворота

В конце игры отбора ЧМ-2022 между сборными Уругвая и Перу произошел спорный момент.

На 92-й минуте голкипер уругвайцев Серхио Рочет после навеса зашел в собственные ворота. Возможно, мяч пересек линию.

Перуанцы требовали от судьи изучить эпизод с помощью VAR, но тот отказался.

  • В итоге Уругвай победил со счетом 1:0 и пробился на ЧМ-2022.
  • Перу потерял важные очки в борьбе за место в стыках.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Винисиус забил первый гол за сборную Бразилии. Ему потребовалось 12 матчей
Отбор ЧМ-2022. Уругвай и Эквадор пробились на турнир в Катаре, Бразилия разгромила Чили 2
«Решение принято футбольными федерациями стран»: «Матч ТВ» не покажет южноамериканский отбор ЧМ-2022 13
Источник: La Tercera

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:43
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11