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Макаров: «Задача «Динамо» – взять чемпионство»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о цели команды стать чемпионом России в этом сезоне.

– Как ты находишь в себе мотивацию сейчас? Какая она лично у тебя?

– Так же играть. У нас задача стоит – взять чемпионство, боремся за это.

– А то, что нет ни еврокубка, ни сборной?

– Мы на это не смотрим. У нас задача – занять первое место, будем бороться до конца, а будет как будет.

  • «Динамо» набрало 43 очка в 22 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 баллов.
  • Следующий соперник московской команды – «Краснодар» (3 апреля).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22690

    DOCTOR PENALTY 14 минут назад

    Вряд ли ВТБ выиграет у Газпрома с его административным ресурсом.

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