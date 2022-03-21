Макаров: «Задача «Динамо» – взять чемпионство»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о цели команды стать чемпионом России в этом сезоне.

– Как ты находишь в себе мотивацию сейчас? Какая она лично у тебя?

– Так же играть. У нас задача стоит – взять чемпионство, боремся за это.

– А то, что нет ни еврокубка, ни сборной?

– Мы на это не смотрим. У нас задача – занять первое место, будем бороться до конца, а будет как будет.

«Динамо» набрало 43 очка в 22 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 баллов.

Следующий соперник московской команды – «Краснодар» (3 апреля).

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции