Макаров: «Задача «Динамо» – взять чемпионство»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о цели команды стать чемпионом России в этом сезоне.
– Как ты находишь в себе мотивацию сейчас? Какая она лично у тебя?
– Так же играть. У нас задача стоит – взять чемпионство, боремся за это.
– А то, что нет ни еврокубка, ни сборной?
– Мы на это не смотрим. У нас задача – занять первое место, будем бороться до конца, а будет как будет.
- «Динамо» набрало 43 очка в 22 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 баллов.
- Следующий соперник московской команды – «Краснодар» (3 апреля).
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Источник: «Спорт-Экспресс»