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Макаров: «Задача «Динамо» – взять чемпионство»

21 марта 2022, 12:47
2

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о цели команды стать чемпионом России в этом сезоне.

– Как ты находишь в себе мотивацию сейчас? Какая она лично у тебя?

– Так же играть. У нас задача стоит – взять чемпионство, боремся за это.

– А то, что нет ни еврокубка, ни сборной?

– Мы на это не смотрим. У нас задача – занять первое место, будем бороться до конца, а будет как будет.

  • «Динамо» набрало 43 очка в 22 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 баллов.
  • Следующий соперник московской команды – «Краснодар» (3 апреля).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Макаров Денис
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1647863973
Вряд ли ВТБ выиграет у Газпрома с его административным ресурсом.
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zigbert
1647870233
Что то его игра в Динамо не совсем впечатляет. В Рубине играл лучше.
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