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  • Экс-игрок «Рубина» Гаус: «Бердыев держал футболистов на расстоянии, никогда не здоровался»

Экс-игрок «Рубина» Гаус: «Бердыев держал футболистов на расстоянии, никогда не здоровался»

18 марта 2022, 21:56
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Бывший голкипер «Рубина» Виктор Гаус вспомнил время игры под руководством Курбана Бердыева. Футболист был в Казани в 2000-2002 годах.

«Бердыев держал игроков на расстоянии. Кепку натягивал так, что глаз не видно. Проходя мимо футболистов на крылечке базы, никогда не здоровался. Приезжаем на стадион – он исподлобья смотрит: «Так, руки из кармана вынь». А так только хорошее могу про Бекиича сказать. Мне он честно сказал: «Будем искать вратаря. Если хочешь – оставайся. Всe, что обещали – выполним». Думаю: ну куда я поеду в 38 лет? Остался. С ним реально интересно было работать.

Бердыев забивал барана на стадионе? При мне барана не было. Чeтки всe время перед играми. А ещe у него ботинки фартовые были: чуть не до носок стeр, и всe равно надевал на игры. В 2002 году, кажется, играли последний матч с «Читой». Мороз – градусов 15, а он в своeм знаменитом зелeном пиджачке, рубашке и в этих ботиночках. Примета такая», – рассказал Гаус.

  • Больше всего матчей в карьере Гаус провел за «Крылья Советов» (1986-1993 годы).
  • Гаус с 2012 года работает тренером вратарей в системе «Крыльев Советов» (с перерывом на 2015 год).
  • «Рубин» с Бердыевым дважды брал РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
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