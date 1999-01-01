Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?
2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

Экс-игрок «Рубина» Гаус: «Бердыев держал футболистов на расстоянии, никогда не здоровался»

Бывший голкипер «Рубина» Виктор Гаус вспомнил время игры под руководством Курбана Бердыева. Футболист был в Казани в 2000-2002 годах.

«Интересным. Держал игроков на расстоянии. Кепку натягивал так, что глаз не видно. Проходя мимо футболистов на крылечке базы, никогда не здоровался. Приезжаем на стадион – он исподлобья смотрит: «Так, руки из кармана вынь». А так только хорошее могу про Бекиича сказать. Мне он честно сказал: «Будем искать вратаря. Если хочешь – оставайся. Всe, что обещали – выполним». Думаю: ну куда я поеду в 38 лет? Остался. С ним реально интересно было работать.

Бердыев забивал барана на стадионе? При мне барана не было. Чeтки всe время перед играми. А ещe у него ботинки фартовые были: чуть не до носок стeр, и всe равно надевал на игры. В 2002 году, кажется, играли последний матч с «Читой». Мороз – градусов 15, а он в своeм знаменитом зелeном пиджачке, рубашке и в этих ботиночках. Примета такая», – рассказал Гаус.

  • Больше всего матчей в карьере Гаус провел за «Крылья Советов» (1986-1993 годы).
  • Гаус с 2012 года работает тренером вратарей в системе «Крыльев Советов» (с перерывом на 2015 год).
  • «Рубин» с Бердыевым дважды брал РПЛ.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
В Казани заметили Гелендваген Бердыева. Во вторник арестовали владельца «Кайрата» 14
Игроки из стран ЕврАзЭс будут считаться легионерами в заявке при лимите «13+12». На поле они не будут иностранцами (Нобель Арустамян) 12
Алип: «На сборе «Зенита» 2-3 раза созванивался с Бердыевым. Он мне помогает» 4
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:56
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +9904

    Alekxei Z. 45 минут назад

    Бомбардир , вот к чему все эти ретро-истории ?
    От скудоумия ?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +6839

    vladik12 > Alekxei Z. 40 минут назад

    Опять бухой там?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11