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Николсон не намерен приостанавливать контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон не собирается приостанавливать контракт контракт с клубом. Ранее сообщалось, что он может воспользоваться новым правилом ФИФА.

По информации Metaratings, ямаец находится в расположении команды и продолжает подготовку к матчу с «Нижним Новгородом».

  • «Спартак» купил Николсона в январе за 8 миллионов евро.
  • Он забил 4 гола в 4 матчах за московскую команду.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15688

    paracetamol 46 минут назад

    Да какая разница. Все равно за счет расширения лиги Спердяк не вылетит.

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    Рейтинг: +11855

    playsh 1 час назад

    А что тут удивительного? На Ямайке живёт цивилизованный народ,в отличие от америкосовской гейропы.Полный респект тебе,Шамар и твоей прекрасной стране.

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