Николсон не намерен приостанавливать контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон не собирается приостанавливать контракт контракт с клубом. Ранее сообщалось, что он может воспользоваться новым правилом ФИФА.

По информации Metaratings, ямаец находится в расположении команды и продолжает подготовку к матчу с «Нижним Новгородом».

«Спартак» купил Николсона в январе за 8 миллионов евро.

Он забил 4 гола в 4 матчах за московскую команду.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

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