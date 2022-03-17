У Локателли коронавирус. Вчера он играл с «Вильярреалом» в ЛЧ

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли сдал положительный тест на COVID-19.

Футболист после обнаружения заболевания отправлен на карантин.

В среду вечером итальянец участвовал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (0:3). Он провел на поле 82 минуты.

В этом сезоне Локателли забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 39 играх.

Следующий соперник «Ювентуса» – «Салернитана» (20 марта).

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery