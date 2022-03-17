«Барселона» получит 265 миллионов от Spotify за 4 года контракта (Mundo Deportivo)

Стали известны финансовые подробности сделки «Барселоны» со Spotify.
По информации Mundo Deportivo, за четыре года сотрудничества с музыкальным сервисом каталонцы гарантированно получат 265 миллионов евро. Еще 10 миллионов клуб может получить в качестве бонусов.
Сделка по переименованию «Камп Ноу» на «Spotify Камп Ноу» рассчитана на шесть лет. В течении этого срока «Барселона» будет получать по 5 миллионов евро в год.
У Spotify будет возможность продлить соглашение еще на 15 лет. В этом случае клуб будет получать больше – по 15-20 миллионов евро в год.
Договор о неразглашении условий сделки будет действовать минимум до 3 апреля, когда сделка будет ратифицирована.
- Логотип сервиса будет нанесен на форму команды.
- «Барселона» идет на 3-м месте в Примере.
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Источник: Mundo Deportivo