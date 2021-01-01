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Прохин – об отстранении российских команд: «Просто так взяли и убрали»

Защитник «Сочи» и молодежной сборной России Данила Прохин поделился мнением об отстранении российских команд от международных матчей.

— Россия осталась без еврокубков, а сборные — без международных соревнований. Как вы отреагировали на это?

— Я не могу касаться темы политики. Только если про футбол.

Понятно, что был расстроен. Молодежная сборная России, за которую я выступаю, боролась за первое место в отборочной группе. Основная сборная имела шанс выйти на чемпионат мира. И просто так нас взяли и убрали. Понятно, что все расстроены.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных турниров.
  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
  • Легионеры покидают РПЛ.

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Источник: «Известия»

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