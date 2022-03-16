Роналду может впервые за 12 лет завершить сезон без трофеев

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду близок к тому, чтобы впервые за 12 лет завершить клубный сезон без трофеев.

Английский клуб уже вылетел из всех турниров, а в АПЛ за девять туров до конца чемпионата отстает от «Ман Сити» на 20 очков.

Последний раз Роналду остался без командных трофеев в сезоне-2009/10. Тогда, в первом сезоне после перехода в «Реал», его команда заняла второе место в Примере, вылетела из Кубка Испании в первом раунде и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Роналду не нанес ни одного удара в игре с «Атлетико». Это третий случай в его карьере в ЛЧ

Он стал рекордсменом по числу сыгранных минут в турнире.

Португалец второй год подряд вылетел из 1/8 финала ЛЧ.

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