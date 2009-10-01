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Роналду может впервые за 12 лет завершить сезон без трофеев

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду близок к тому, чтобы впервые за 12 лет завершить клубный сезон без трофеев.

Английский клуб уже вылетел из всех турниров, а в АПЛ за девять туров до конца чемпионата отстает от «Ман Сити» на 20 очков.

Последний раз Роналду остался без командных трофеев в сезоне-2009/10. Тогда, в первом сезоне после перехода в «Реал», его команда заняла второе место в Примере, вылетела из Кубка Испании в первом раунде и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Роналду не нанес ни одного удара в игре с «Атлетико». Это третий случай в его карьере в ЛЧ
  • Он стал рекордсменом по числу сыгранных минут в турнире.
  • Португалец второй год подряд вылетел из 1/8 финала ЛЧ.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 11:50
Комментарии6
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    Рейтинг: +22655

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Но всё-таки, с высоко поднятой головой, а рекордов у него в этом сезоне сколько..., больше всех голов в мире забил в официальных играх - одно только это чего стоит.

    0
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    Рейтинг: +1951

    B.G. 1 час назад

    Бедный

    0
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    Рейтинг: +1024

    Alex Flash 1 час назад

    Кто знал ,что туда прилипнет вездесущий Кнедлик

    0
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    Рейтинг: +14602

    Cleaner 1 час назад

    А Роналду не знал, куда идет? И что за команда сейчас МЮ он тоже не догадывался?

    0
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    Рейтинг: +632

    pele1981 2 часа назад

    Сам виноват - надо было думать в какой клуб идти, а не ностальгией заниматься!)))

    1
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    Рейтинг: +9861

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Вселенская трагедия

    1
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