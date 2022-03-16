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Роналду может впервые за 12 лет завершить сезон без трофеев

16 марта 2022, 11:50
7

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду близок к тому, чтобы впервые за 12 лет завершить клубный сезон без трофеев.

Английский клуб уже вылетел из всех турниров, а в АПЛ за девять туров до конца чемпионата отстает от «Ман Сити» на 20 очков.

Последний раз Роналду остался без командных трофеев в сезоне-2009/10. Тогда, в первом сезоне после перехода в «Реал», его команда заняла второе место в Примере, вылетела из Кубка Испании в первом раунде и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Роналду не нанес ни одного удара в игре с «Атлетико». Это третий случай в его карьере в ЛЧ
  • Он стал рекордсменом по числу сыгранных минут в турнире.
  • Португалец второй год подряд вылетел из 1/8 финала ЛЧ.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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pele1981
1647421567
Сам виноват - надо было думать в какой клуб идти, а не ностальгией заниматься!)))
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Alex Flash
1647422177
Кто знал ,что туда прилипнет вездесущий Кнедлик
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B.G.
1647423583
Бедный
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DOCTOR PENALTY
1647424304
Но всё-таки, с высоко поднятой головой, а рекордов у него в этом сезоне сколько..., больше всех голов в мире забил в официальных играх - одно только это чего стоит.
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Oldtrafford83
1647443497
В смысле может???
Ответить
anri1703
1647485479
как не нанес?а когда он через себя бил? вроде в Облака попал
Ответить
Garrincha58
1647497437
приезжай в Россию и может с Уралом выиграешь кубок РПЛ
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