Роналду не нанес ни одного удара в игре с «Атлетико». Это третий случай в его карьере в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира.

Нападающий английского клуба Криштиану Роналду не нанес ни одного удара по воротам соперника.

Это третий полный матч в карьере португальца в Лиге чемпионов, когда он ни разу не пробил по воротам.

Роналду провел 183 матча в турнире.

Он стал рекордсменом по числу сыгранных минут в турнире.

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