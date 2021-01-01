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Роналду не нанес ни одного удара в игре с «Атлетико». Это третий случай в его карьере в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира.

Нападающий английского клуба Криштиану Роналду не нанес ни одного удара по воротам соперника.

Это третий полный матч в карьере португальца в Лиге чемпионов, когда он ни разу не пробил по воротам.

  • Роналду провел 183 матча в турнире.
  • Он стал рекордсменом по числу сыгранных минут в турнире.

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Источник: Opta

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Комментарии8
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    Рейтинг: +9861

    Alekxei Z. 4 часа назад

    Только не надо всё вешать на 37-летнего Роналдо.
    Команда не выстроена , играют как получится.
    Результат закономерен.
    Атлетико смотрелся не намного лучше , но игроки знали что делать на поле и как добиться нужного результата.

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    Рейтинг: +1622

    моэм 5 часов назад

    Партнёры просто "не видели" Роналду , даже когда он стоял ОДИН в 12-13 метрах от ворот ...а больше стоит поговорить про Далота умудрившегося проиграть верх забившему гол Лоди , который ниже на 10 см. ... притом что всегда козырем английских команд была игра на верху ... защита МЮ сыграли как дилетанты : опытнейший Варан играл как баран , а Далот постоянно бросавший свой фланг как идиот ... это и есть работа Рангника .

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    Рейтинг: +22655

    DOCTOR PENALTY 12 часов назад

    Неправда, Роналду пробивал через себя и Облак поймал мяч.

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    Рейтинг: +632

    pele1981 > DOCTOR PENALTY 7 часов назад

    А нужно было не через себя, а через Облака)))

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    Рейтинг: +9861

    Alekxei Z. > DOCTOR PENALTY 4 часа назад

    Принять на грудь и забить , не проще было ?

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    Рейтинг: +22655

    DOCTOR PENALTY > Alekxei Z. 1 час назад

    Насколько мне известно, Роналду не пьёт. ) А если серьёзно, такому игроку виднее было, он же был на поле, не мы.

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    Рейтинг: +22655

    DOCTOR PENALTY > pele1981 1 час назад

    Да они там часто мяч в облака запускали, но, как видишь, тоже не помогло. )))

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    Рейтинг: +632

    pele1981 > DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

    Может надеялись, что Облак будет от мяча уворачиваться)))

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