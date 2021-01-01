Роналду не нанес ни одного удара в игре с «Атлетико». Это третий случай в его карьере в ЛЧ

Только не надо всё вешать на 37-летнего Роналдо.
Команда не выстроена , играют как получится.
Результат закономерен.
Атлетико смотрелся не намного лучше , но игроки знали что делать на поле и как добиться нужного результата.
«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира.
Нападающий английского клуба Криштиану Роналду не нанес ни одного удара по воротам соперника.
Это третий полный матч в карьере португальца в Лиге чемпионов, когда он ни разу не пробил по воротам.
- Роналду провел 183 матча в турнире.
- Он стал рекордсменом по числу сыгранных минут в турнире.
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