Роналду побил рекорд Касильяса по числу сыгранных минут в ЛЧ

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов.

Португалец побил достижение экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса по числу сыгранных минут в турнире.

47-я минута матча с «Атлетико» (0:1) стала для Роналду 15909-й в турнире. Касильяс провел 15908 минут в Лиге чемпионов.

Испанский голкипер сыграл в 177 матчах ЛЧ.

Роналду провел 183 матча в турнире.

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