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Роналду побил рекорд Касильяса по числу сыгранных минут в ЛЧ

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов.

Португалец побил достижение экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса по числу сыгранных минут в турнире.

47-я минута матча с «Атлетико» (0:1) стала для Роналду 15909-й в турнире. Касильяс провел 15908 минут в Лиге чемпионов.

  • Испанский голкипер сыграл в 177 матчах ЛЧ.
  • Роналду провел 183 матча в турнире.

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Источник: Gracenote

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Комментарии1
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    Рейтинг: +513

    Demgel 28 минут назад

    Рекорд рекордом, но этот сезон поставил ЖИРНУЮ ТОЧКУ в конце на эпоху Рона и Месси.

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