Роналду побил рекорд Касильяса по числу сыгранных минут в ЛЧ

Рекорд рекордом, но этот сезон поставил ЖИРНУЮ ТОЧКУ в конце на эпоху Рона и Месси.
Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов.
Португалец побил достижение экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса по числу сыгранных минут в турнире.
47-я минута матча с «Атлетико» (0:1) стала для Роналду 15909-й в турнире. Касильяс провел 15908 минут в Лиге чемпионов.
- Испанский голкипер сыграл в 177 матчах ЛЧ.
- Роналду провел 183 матча в турнире.
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