У «Челси» достаточно финансов для завершения сезона (The Telegraph)

«Челси» сможет доиграть этот сезон, несмотря на санкции, наложенные на клуб и его владельца Романа Абрамовича.

Клубу запретили продавать билеты и тратить больше 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей, а автоконцерн Hyundai приостановил спонсорство.

По информации The Telegraph, на встрече представителей клубов АПЛ председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак заверил, что у клуба достаточно достаточно финансов, чтобы доиграть нынешний сезон.

Абрамович выставил клуб на продажу.

При нем «Челси» взял 21 трофей – рекорд для английских клубов за период правления Абрамовича.

Лондонский клуб идет на 3-м месте в АПЛ.

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