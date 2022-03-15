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У «Челси» достаточно финансов для завершения сезона (The Telegraph)

«Челси» сможет доиграть этот сезон, несмотря на санкции, наложенные на клуб и его владельца Романа Абрамовича.

Клубу запретили продавать билеты и тратить больше 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей, а автоконцерн Hyundai приостановил спонсорство.

По информации The Telegraph, на встрече представителей клубов АПЛ председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак заверил, что у клуба достаточно достаточно финансов, чтобы доиграть нынешний сезон.

  • Абрамович выставил клуб на продажу.
  • При нем «Челси» взял 21 трофей – рекорд для английских клубов за период правления Абрамовича.
  • Лондонский клуб идет на 3-м месте в АПЛ.

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Источник: The Telegraph

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15.03.2022 23:54
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