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Фамилия Месси на 60% от проданных футболок «ПСЖ». Клуб за полгода продал больше, чем за весь прошлый сезон

Футболки нападающего Лионеля Месси составляют 60% от всех, проданных «ПСЖ» в этом сезоне, сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe.

Это показатель намного выше ожиданий клуба. За шесть месяцев с момента перехода Месси парижане превзошли показатели по продажам атрибутики за прошлый сезон.

  • Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года.
  • Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 матчах.
  • До переезда во Францию форвард всю карьеру провел в «Барсе».

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Источник: GFFN

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Комментарии2
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    Рейтинг: +22649

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    А в штуках это сколько?... 6 из 10 это тоже 60%, но всего лишь 6 штучек.

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    Рейтинг: +622

    pele1981 2 часа назад

    Наверно, чтобы сжигать покупают)))

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