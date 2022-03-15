Фамилия Месси на 60% от проданных футболок «ПСЖ». Клуб за полгода продал больше, чем за весь прошлый сезон

Футболки нападающего Лионеля Месси составляют 60% от всех, проданных «ПСЖ» в этом сезоне, сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe.
Это показатель намного выше ожиданий клуба. За шесть месяцев с момента перехода Месси парижане превзошли показатели по продажам атрибутики за прошлый сезон.
- Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года.
- Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 26 матчах.
- До переезда во Францию форвард всю карьеру провел в «Барсе».
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Источник: GFFN