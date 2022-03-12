Николсон: «В Москве светит фейковое солнце»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о российском климате.
– Ты приехал в Москву в разгар зимы. Что успел увидеть в Москве в такой холод?
– Я был на Красной площади, еще пару раз выбирался в центр города. Россия, конечно, холодная страна. Но любые разговоры об этом будут звучать как оправдание.
Так что стараюсь мыслить позитивно. Даже несмотря на то, что сейчас в Москве светит фейковое солнце. Оно яркое, но совсем не согревает!
- Николсон перешел в «Спартак» в декабре.
- За него заплатили 8 миллионов евро.
- Игрок заключил с московским клубом контракт до 2026 года.
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Источник: сайт «Спартака»