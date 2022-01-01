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Все предложения Абрамовичу по продаже «Челси» ниже 3 миллиардов. Никто не хочет платить столько, сколько он просит

Роман Абрамович получил несколько предложений по продаже «Челси». По информации ESPN, ни одно из них не достигло отметки в 3 миллиарда фунтов.

Никто не хочет платить за «Челси» столько, сколько просит Абрамович. Заинтересованных в покупке отпугивает сложный проект реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж».

Предполагаемая стоимость реконструкции – около 1,5 миллиарда фунтов.

Потенциальные покупатели «Челси» могут до 15 марта направить предложения в коммерческий банк Raine Group, который ведет сделку.

  • Абрамович купил лондонский клуб в 2003 году.
  • При нем клуб взял 21 трофей – рекорд за этот период среди английских клубов.
  • Выручка от продажи «Челси» будет направлена пострадавшим на Украине.

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Источник: ESPN

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Комментарии6
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    Рейтинг: +28664

    silver29 14 минут назад

    Рамка не крути пейсы, заберут бриты все даром, соглашайся, этого на дом в Подмосковье хватит, еще на подержанную иномарку останется.

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    Рейтинг: +502

    pele1981 > silver29 11 минут назад

    Бухнул, так ведь?))))

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    Рейтинг: +9795

    Alekxei Z. 31 минуту назад

    Бомбардир, советуешь нам обсудить торги миллиардеров ?

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    Рейтинг: +502

    pele1981 > Alekxei Z. 16 минут назад

    Может он хочет, чтобы мы пожалели да посочувствовали Абрашке - как ему тяжело приходится))

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    Рейтинг: +9795

    Alekxei Z. > pele1981 5 минут назад

    Все СМИ только об этом , матч-тв слёзно рассказывает о мучениях Абрамовича.

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    Рейтинг: +502

    pele1981 > Alekxei Z. 10 секунд назад

    Ничего себе, остается только сериал снять про его мытарства, страдания и притеснения гадами англо-саксами)))

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