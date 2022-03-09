Все предложения Абрамовичу по продаже «Челси» ниже 3 миллиардов. Никто не хочет платить столько, сколько он просит

Роман Абрамович получил несколько предложений по продаже «Челси». По информации ESPN, ни одно из них не достигло отметки в 3 миллиарда фунтов.

Никто не хочет платить за «Челси» столько, сколько просит Абрамович. Заинтересованных в покупке отпугивает сложный проект реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж».

Предполагаемая стоимость реконструкции – около 1,5 миллиарда фунтов.

Потенциальные покупатели «Челси» могут до 15 марта направить предложения в коммерческий банк Raine Group, который ведет сделку.

Абрамович купил лондонский клуб в 2003 году.

При нем клуб взял 21 трофей – рекорд за этот период среди английских клубов.

Выручка от продажи «Челси» будет направлена пострадавшим на Украине.

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