Все предложения Абрамовичу по продаже «Челси» ниже 3 миллиардов. Никто не хочет платить столько, сколько он просит

Роман Абрамович получил несколько предложений по продаже «Челси». По информации ESPN, ни одно из них не достигло отметки в 3 миллиарда фунтов.
Никто не хочет платить за «Челси» столько, сколько просит Абрамович. Заинтересованных в покупке отпугивает сложный проект реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж».
Предполагаемая стоимость реконструкции – около 1,5 миллиарда фунтов.
Потенциальные покупатели «Челси» могут до 15 марта направить предложения в коммерческий банк Raine Group, который ведет сделку.
- Абрамович купил лондонский клуб в 2003 году.
- При нем клуб взял 21 трофей – рекорд за этот период среди английских клубов.
- Выручка от продажи «Челси» будет направлена пострадавшим на Украине.
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Источник: ESPN