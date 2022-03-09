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  • Все предложения Абрамовичу по продаже «Челси» ниже 3 миллиардов. Никто не хочет платить столько, сколько он просит

Все предложения Абрамовичу по продаже «Челси» ниже 3 миллиардов. Никто не хочет платить столько, сколько он просит

9 марта 2022, 18:59
20

Роман Абрамович получил несколько предложений по продаже «Челси». По информации ESPN, ни одно из них не достигло отметки в 3 миллиарда фунтов.

Никто не хочет платить за «Челси» столько, сколько просит Абрамович. Заинтересованных в покупке отпугивает сложный проект реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж».

Предполагаемая стоимость реконструкции – около 1,5 миллиарда фунтов.

Потенциальные покупатели «Челси» могут до 15 марта направить предложения в коммерческий банк Raine Group, который ведет сделку.

  • Абрамович купил лондонский клуб в 2003 году.
  • При нем клуб взял 21 трофей – рекорд за этот период среди английских клубов.
  • Выручка от продажи «Челси» будет направлена пострадавшим на Украине.

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Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (20)
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pele1981
1646843990
Снесли бы Стэмфорд Бридж, а на его месте построили торговый центр)))
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alex1951
1646845028
Амбрам,песенка твоего кремлевскага босса ,спета..... Зная нравы бриттов ,лучше взял бы и подарил стране клуб.... Глядишь ,нашел бы понимание у Королевы ,схлопотал бы звание ,,сэра,, и все дела...... А то все жаба давит и давит......все равно конфискуют)))
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Hektor 84
1646845384
Рома не продешеви
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ySS
1646847676
Не хотят покупатели дать больше денег пострадавшим на Украине
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Dr.Metal
1646848696
Ну и не продавал бы
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Psih86
1646852415
Там из серьёзных людей единицы, остальные нищеброды для такого клуба как Челси.
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mutabor0992
1646854318
Впервые чукотского-яБрея ******(поимеют).Праздник то какой!!!Ну что абгаша,прилетел бкмеранг за наши бабки???
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Plyash
1646862464
Политическое напряжение спадёт,клуб продать Абрамовичу не удастся,всё останется по прежнему - и это будет самый лучший исход для клуба ЧЕЛСИ. Абрамович при любом исходе не пропадёт,он просто бизнесмен...
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