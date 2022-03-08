Жота, Мане и Алькантара – в старте «Ливерпуля». Санчес, Видаль и Перишич выйдут у «Интера»

«Ливерпуль» и «Интер» огласили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Джонс, Алькантара, Жота, Салах, Мане.
«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Видаль, Дюмфрис, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Санчес, Мартинес.
- Матч в Ливерпуле начнется в 23:00 мск.
- «Ливерпуль» обыграл «Интер» в первом матче со счетом 2:0.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: сайт УЕФА