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Жота, Мане и Алькантара – в старте «Ливерпуля». Санчес, Видаль и Перишич выйдут у «Интера»

«Ливерпуль» и «Интер» огласили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Джонс, Алькантара, Жота, Салах, Мане.

«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Видаль, Дюмфрис, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Санчес, Мартинес.

  • Матч в Ливерпуле начнется в 23:00 мск.
  • «Ливерпуль» обыграл «Интер» в первом матче со счетом 2:0.

Клопп: «Интер» приедет в Англию не в роли туристов. 2:0 в футболе отыгрывали чаще всего»

Фабиньо – об «Интере»: «Сильнейшая команда Италии последних 2-3 лет. Они играли лучше «Ливерпуля» в первом тайме»

Источник: сайт УЕФА

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