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Клопп: «Интер» приедет в Англию не в роли туристов. 2:0 в футболе отыгрывали чаще всего»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

«Результат 2:0 в футболе отыгрывали чаще всего. Если к перерыву ты ведешь со счетом 2:0 и думаешь, что дело сделано, то уже находишься на неправильном пути.

Результат первой игры получился лучше, чем я ожидал. Но это очень непростое противостояние, и нас ждет сложная ответная встреча.

Узнав итоги жеребьевки, все мы полагали, что нам достался самый сложный оппонент из всех возможных. Но для нас это нормально. Даже не могу вспомнить, когда мы радовались итогам жеребьевки.

«Интер» – отличная команда, и они точно приедут в Англию не в роли туристов. Они будут стараться атаковать и контролировать ход встречи. Посмотрим, что нам удастся с этим сделать», – сказал Клопп.

  • «Ливерпуль» победил «Интер» на выезде в первом матче – 2:0.
  • Команды встретятся в Англии сегодня.
  • Начало матча – в 23:00 мск.

Фабиньо – об «Интере»: «Сильнейшая команда Италии последних 2-3 лет. Они играли лучше «Ливерпуля» в первом тайме»

Источник: сайт УЕФА

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