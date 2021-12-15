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Сборная Польши – о стыках с Россией: «Не знаем, когда ФИФА примет решение. Ответа нет»

Сборная Польши прокомментировала информацию о возможном переносе стыкового матча ЧМ-2022 с Россией.

«У нас нет никакого ответа от ФИФА по поводу предстоящих в марте матчей плей-офф за право попасть на чемпионат мира.

Мы не знаем, когда стоит ожидать какого-то решения. Сегодня мы вызвали на сбор национальной команды польских игроков из зарубежных клубов», – сообщила пресс-служба Польского футбольного союза.

  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.
  • РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
  • Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4494

    neim 18 секунд назад

    А зачем вам ждать какого-то ответа, вы же отказались играть со сборной России
    Или уже забыли про это ?

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