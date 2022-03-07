Сборная Польши – о стыках с Россией: «Не знаем, когда ФИФА примет решение. Ответа нет»

Сборная Польши прокомментировала информацию о возможном переносе стыкового матча ЧМ-2022 с Россией.
«У нас нет никакого ответа от ФИФА по поводу предстоящих в марте матчей плей-офф за право попасть на чемпионат мира.
Мы не знаем, когда стоит ожидать какого-то решения. Сегодня мы вызвали на сбор национальной команды польских игроков из зарубежных клубов», – сообщила пресс-служба Польского футбольного союза.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную Росси и клубы от участия в международных соревнованиях.
- РФС решил обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде, причем в ускоренном режиме.
- Матч Россия – Польша был намечен на 24 марта.
Источник: ТАСС