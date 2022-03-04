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Лига 1 в нарушение договора прекратила подачу сигнала для «Матч ТВ»

Трансляции чемпионата Франции на российском телевидении приостанавливаются. Вещатель перестает предоставлять сигнал «Матч ТВ».

Как написал в телеграме сотрудник «Матч ТВ» Василий Конов, французы таким образом нарушают договор.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).

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Источник: LFP

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Комментарии6
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    Рейтинг: +6303

    Из Твери Леха 15 минут назад

    Ударим нашим футболом по забугорному! Будет помимо Рфпл и Фнл транслировать ЛФЛ Дагестана и др. регионов! А так же есть еще русская лапта и городки.

    0
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    Рейтинг: +2309

    волчарик 21 минуту назад

    Так может и нам уже пора оплаченный газ и нефть не поставлять?

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    Рейтинг: +51

    alex-croos > волчарик 16 минут назад

    Вроде труба которая идет через Польшу и Германию остановил подачу газа в европу

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    Рейтинг: +2309

    волчарик > alex-croos 11 минут назад

    Не смотря ни на что жизнь продолжается и не все успеваешь отследить.

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    Рейтинг: +5081

    rash1959 > волчарик 1 минуту назад

    ...не поставлять? А дальше что??? Пенсии и зарплаты газом выдавать? каждому россиянину этот газ через шланг в зад вкачивать?
    Больше доходов НЕТ!!!

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    Рейтинг: +192

    Arturashvilli 26 минут назад

    У лягушатников ничего святого отродясь не было, приспособленцы куевы

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