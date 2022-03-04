Лига 1 в нарушение договора прекратила подачу сигнала для «Матч ТВ»

Трансляции чемпионата Франции на российском телевидении приостанавливаются. Вещатель перестает предоставлять сигнал «Матч ТВ».
Как написал в телеграме сотрудник «Матч ТВ» Василий Конов, французы таким образом нарушают договор.
- Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
- Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).
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Источник: LFP