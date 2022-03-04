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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Лига 1 в нарушение договора прекратила подачу сигнала для «Матч ТВ»

Лига 1 в нарушение договора прекратила подачу сигнала для «Матч ТВ»

4 марта 2022, 22:24
17

Трансляции чемпионата Франции на российском телевидении приостанавливаются. Вещатель перестает предоставлять сигнал «Матч ТВ».

Как написал в телеграме сотрудник «Матч ТВ» Василий Конов, французы таким образом нарушают договор.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).

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Источник: LFP
Франция. Лига 1
Комментарии (17)
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Arturashvilli
1646423128
У лягушатников ничего святого отродясь не было, приспособленцы куевы
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волчарик
1646423448
Так может и нам уже пора оплаченный газ и нефть не поставлять?
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Из Твери Леха
1646423780
Ударим нашим футболом по забугорному! Будет помимо Рфпл и Фнл транслировать ЛФЛ Дагестана и др. регионов! А так же есть еще русская лапта и городки.
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Hektor 84
1646425171
Уже ниже писал что эту блевотину без литра самогона невозможно смотреть
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Avengеr
1646427812
А у нас кто-то лигу1 жабий чемпионат смотрит?
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Garrincha58
1646463252
пусть эти лягушатники сидят в своём болоте и не квакают лично я вообще никогда не включал телик когда их показывали во первых поздно и лишний раз слушать наших комментаторов нет никакого желания
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zigbert
1646491264
Придется смотреть женскую Суперлигу.
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САДЫЧОК
1646500822
Теперь , Дзюба будет на всех экранах !
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