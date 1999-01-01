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    Директор «Ньюкасла» – о продаже «Челси» Абрамовичем: «Грустно, что клуб отнимают из-за связей. Это несправедливо»

    Директор «Ньюкасла» Аманда Стейвли прокомментировала продажу «Челси» Романом Абрамовичем.

    «У нас всегда будут геополитические проблемы. Грустно, что у кого-то отнимают футбольный клуб из-за связей, которые у него могут быть с кем-то.

    Не думаю, что это справедливо, если честно. Но мы должны нести ответственность за все наши связи», – сказала Стейвли.

    • В среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
    • Он владеет клубом с 2003 года.
    • При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.

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    Источник: BBC

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9765

      Alekxei Z. 59 минут назад

      Интересно , а почему в "шапку " не всё высказывание вошло ?
      Главное как раз в конце :
      "...мы должны нести ответственность за наши связи ."

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