Директор «Ньюкасла» – о продаже «Челси» Абрамовичем: «Грустно, что клуб отнимают из-за связей. Это несправедливо»

Директор «Ньюкасла» Аманда Стейвли прокомментировала продажу «Челси» Романом Абрамовичем.
«У нас всегда будут геополитические проблемы. Грустно, что у кого-то отнимают футбольный клуб из-за связей, которые у него могут быть с кем-то.
Не думаю, что это справедливо, если честно. Но мы должны нести ответственность за все наши связи», – сказала Стейвли.
- В среду Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
- Он владеет клубом с 2003 года.
- При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.
Источник: BBC