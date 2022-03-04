Директор «Ньюкасла» – о продаже «Челси» Абрамовичем: «Грустно, что клуб отнимают из-за связей. Это несправедливо»

Директор «Ньюкасла» Аманда Стейвли прокомментировала продажу «Челси» Романом Абрамовичем.

«У нас всегда будут геополитические проблемы. Грустно, что у кого-то отнимают футбольный клуб из-за связей, которые у него могут быть с кем-то.

Не думаю, что это справедливо, если честно. Но мы должны нести ответственность за все наши связи», – сказала Стейвли.