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    Николсон – автор 1-го спартаковского хет-трика в истории «Открытие Арены». Стадиону 8 лет

    На домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» случился первый спартаковский хет-трик. Его оформил нападающий Шамар Николсон в матче 1/8 финала Кубка России против «Кубани» (6:1).

    Ямаец забил на 20-й, 62-й и 86-й минутах.

    • «Открытие Арена» открыта в 2014 году.
    • Николсон куплен зимой у «Шарлеруа».
    • «Кубань» – 16-я команда ФНЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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