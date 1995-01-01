Николсон – автор 1-го спартаковского хет-трика в истории «Открытие Арены». Стадиону 8 лет

На домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» случился первый спартаковский хет-трик. Его оформил нападающий Шамар Николсон в матче 1/8 финала Кубка России против «Кубани» (6:1).

Ямаец забил на 20-й, 62-й и 86-й минутах.

«Открытие Арена» открыта в 2014 году.

Николсон куплен зимой у «Шарлеруа».

«Кубань» – 16-я команда ФНЛ.

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