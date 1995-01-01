Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    РПЛ. «Динамо» разгромило «Химки» в матче с тремя удалениями и вышло на первое место

    В 19-м туре чемпионата России «Динамо» на выезде крупно обыграло «Химки» со счетом 3:0.

    Голы в матче забивали Федор Смолов, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.

    В течение игры судья удалил трех футболистов – Филипа Дагерсталя, Романа Евгеньева и Анвана Лоуренса.

    Набрав три очка, «Динамо» стало лидером РПЛ, опередив «Зенит».

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Химки – Динамо (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Шиманьски, 84; 0:3 – Фомин, 89.

    «Химки»: Лантратов, Жирков (Набиуллин, 71), Тихий, Дагерстол, Виана, Волков, Мамаев (Лоуренс, 46), Глушаков, Кухарчук (Главчич, 80), Мирзов, Зе.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Захарян (Сазонов, 56), Шиманьски, Моро, Смолов (Тюкавин, 69), Грулев (Макаров, 88).

    Предупреждения: Мирзов, 54 – Евгеньев, 37.

    Удаления: Дагерсталь, 45; Лоуренс, 66 – Евгеньев, 51.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Петербуржец Бобровский назначен на матч «Спартак» – «Кубань», Иванов рассудит ЦСКА и «Сочи»

    Юран – о сыне в заявке на игру с «Динамо»: «Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему»

    Шварц: «Сейчас непростые дни, мне очень трудно говорить о футболе. Но я не сяду в самолет и не улечу»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14321

      житель СПб 4 часа назад

      Молодцы Динамо, молодец тренер! Смолов забил красивый гол. Конечно, слишком много удалений... но вроде бы все по делу. Ох и тяжело будет моему Зениту! Надо было 2й матч выигрывать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10524

      alex1951 4 часа назад

      Пир во время чумы.
      Конечно приятно знать и видеть,что твое Динамо - на первом месте...
      Но на фоне происходящих событии ,радость не полная..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14321

      житель СПб > alex1951 4 часа назад

      Ваши слова понимаю, но в Донецке Вам бы сказали: а что изменилось?! Так же месяц назад стреляли и убивали мирных донецких граждан...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3937

      Красногорск_Фан > alex1951 3 часа назад

      Я вас тоже не помню с такими предложениями когда убивали русских в Донбассе , бомбили Сирию , было недавнее братоубийство в казахстане и тд. Если вы не проплаченный США агент вспомните фильм в бой идут одни старики . очень любимый нашими ветеранами. Жизнь никогда не останавливается

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2296

      волчарик 5 часов назад

      Динамо молодцы,даете интригу.И становится гораздо интереснее болеть за своих.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4229

      ySS 6 часов назад

      Динамовских с победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94416

      zigbert 6 часов назад

      До 30 минуты была совершенно равная игра. После этого Динамо создало несколько голевых моментов и гол Смолова выглядел логичным. Удаления повлияли на ход игры но к Левникову претензий пожалуй нет.
      Динамо с победой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3937

      Красногорск_Фан 7 часов назад

      Динамо с победой, в этом матче были лучше соперника. Сохраните чемпионскую интригу

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12444

      Fusballer 7 часов назад

      Интересно, а Шиманьски не стрёмно было с бандитами играть?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13820

      ilichkadr > Fusballer 7 часов назад

      Деньги всё перевесят.........Поляк тот же хохол, только вид с боку.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14321

      житель СПб > Fusballer 4 часа назад

      А кто бандиты то? Вроде бы под следствием в нашей Лиге только Промес...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12444

      Fusballer > житель СПб 4 часа назад

      Речь не про Химки и Динамо конкретно, а про то, что они российские клубы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14321

      житель СПб > Fusballer 4 часа назад

      Не надо так писАть, это нехорошо... Да, может и не стоило проводить сейчас тур... Но я уже написал выше про возможную реакцию тех, кого убивали и мучили все эти годы. И что, Украина, Европа матчи по футболу не проводили?! Все возвращается бумерангом в этом мире.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12444

      Fusballer > житель СПб 4 часа назад

      Я не хотел называть их бандитами и так не считаю. Реакция после слов поляка. Надо было в кавычки поставить слово.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4403

      neim > Fusballer 3 часа назад

      Нет. В данном контексте, сравнивать Польшу и Украину не надо. В Польше не стреляют, а на Донбассе уже восемь лет война.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1389

      Benifacto 7 часов назад

      кстате че за война то на поле 2 матча 5 удалений))))просто очень соскучились по футболу))))мясоКони пенка)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94410
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68865
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru