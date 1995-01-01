РПЛ. «Динамо» разгромило «Химки» в матче с тремя удалениями и вышло на первое место

Молодцы Динамо, молодец тренер! Смолов забил красивый гол. Конечно, слишком много удалений... но вроде бы все по делу. Ох и тяжело будет моему Зениту! Надо было 2й матч выигрывать...
В 19-м туре чемпионата России «Динамо» на выезде крупно обыграло «Химки» со счетом 3:0.
Голы в матче забивали Федор Смолов, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.
В течение игры судья удалил трех футболистов – Филипа Дагерсталя, Романа Евгеньева и Анвана Лоуренса.
Набрав три очка, «Динамо» стало лидером РПЛ, опередив «Зенит».
Россия. РПЛ. 19-й тур
Химки – Динамо (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Шиманьски, 84; 0:3 – Фомин, 89.
«Химки»: Лантратов, Жирков (Набиуллин, 71), Тихий, Дагерстол, Виана, Волков, Мамаев (Лоуренс, 46), Глушаков, Кухарчук (Главчич, 80), Мирзов, Зе.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Захарян (Сазонов, 56), Шиманьски, Моро, Смолов (Тюкавин, 69), Грулев (Макаров, 88).
Предупреждения: Мирзов, 54 – Евгеньев, 37.
Удаления: Дагерсталь, 45; Лоуренс, 66 – Евгеньев, 51.
Петербуржец Бобровский назначен на матч «Спартак» – «Кубань», Иванов рассудит ЦСКА и «Сочи»
Юран – о сыне в заявке на игру с «Динамо»: «Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему»
Шварц: «Сейчас непростые дни, мне очень трудно говорить о футболе. Но я не сяду в самолет и не улечу»