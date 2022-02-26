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  • РПЛ. «Динамо» разгромило «Химки» в матче с тремя удалениями и вышло на первое место

РПЛ. «Динамо» разгромило «Химки» в матче с тремя удалениями и вышло на первое место

26 февраля 2022, 15:53
15

В 19-м туре чемпионата России «Динамо» на выезде крупно обыграло «Химки» со счетом 3:0.

Голы в матче забивали Федор Смолов, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.

В течение игры судья удалил трех футболистов – Филипа Дагерсталя, Романа Евгеньева и Анвана Лоуренса.

Набрав три очка, «Динамо» стало лидером РПЛ, опередив «Зенит».

Россия. РПЛ. 19-й тур

Химки – Динамо (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Шиманьски, 84; 0:3 – Фомин, 89.

«Химки»: Лантратов, Жирков (Набиуллин, 71), Тихий, Дагерстол, Виана, Волков, Мамаев (Лоуренс, 46), Глушаков, Кухарчук (Главчич, 80), Мирзов, Зе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Захарян (Сазонов, 56), Шиманьски, Моро, Смолов (Тюкавин, 69), Грулев (Макаров, 88).

Предупреждения: Мирзов, 54 – Евгеньев, 37.

Удаления: Дагерсталь, 45; Лоуренс, 66 – Евгеньев, 51.

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Комментарии (15)
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Benifacto
1645880377
кстате че за война то на поле 2 матча 5 удалений))))просто очень соскучились по футболу))))мясоКони пенка)
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Fusballer
1645880490
Интересно, а Шиманьски не стрёмно было с бандитами играть?
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Красногорск_Фан
1645881478
Динамо с победой, в этом матче были лучше соперника. Сохраните чемпионскую интригу
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zigbert
1645882668
До 30 минуты была совершенно равная игра. После этого Динамо создало несколько голевых моментов и гол Смолова выглядел логичным. Удаления повлияли на ход игры но к Левникову претензий пожалуй нет. Динамо с победой!
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ySS
1645883458
Динамовских с победой!
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волчарик
1645887282
Динамо молодцы,даете интригу.И становится гораздо интереснее болеть за своих.
Ответить
alex1951
1645889263
Пир во время чумы. Конечно приятно знать и видеть,что твое Динамо - на первом месте... Но на фоне происходящих событии ,радость не полная..
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житель СПб
1645891866
Молодцы Динамо, молодец тренер! Смолов забил красивый гол. Конечно, слишком много удалений... но вроде бы все по делу. Ох и тяжело будет моему Зениту! Надо было 2й матч выигрывать...
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