РПЛ. «Динамо» разгромило «Химки» в матче с тремя удалениями и вышло на первое место

В 19-м туре чемпионата России «Динамо» на выезде крупно обыграло «Химки» со счетом 3:0.

Голы в матче забивали Федор Смолов, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.

В течение игры судья удалил трех футболистов – Филипа Дагерсталя, Романа Евгеньева и Анвана Лоуренса.

Набрав три очка, «Динамо» стало лидером РПЛ, опередив «Зенит».

Россия. РПЛ. 19-й тур

Химки – Динамо (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Шиманьски, 84; 0:3 – Фомин, 89.

«Химки»: Лантратов, Жирков (Набиуллин, 71), Тихий, Дагерстол, Виана, Волков, Мамаев (Лоуренс, 46), Глушаков, Кухарчук (Главчич, 80), Мирзов, Зе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Фомин, Захарян (Сазонов, 56), Шиманьски, Моро, Смолов (Тюкавин, 69), Грулев (Макаров, 88).

Предупреждения: Мирзов, 54 – Евгеньев, 37.

Удаления: Дагерсталь, 45; Лоуренс, 66 – Евгеньев, 51.

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