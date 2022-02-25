Терюшков: «Было бы справедливо лишить США ЧМ-2026. Они всю жизнь главный агрессор»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков порассуждал об ответных мерах на санкции УЕФА.

УЕФА перенес финал ЛЧ-2022 из Санкт-Петербурга в Париж.

«Спартак» будет проводить домашние матчи ЛЕ на нейтральном поле.

– Не планирует ли Россия в ответ потребовать от ФИФА отобрать ЧМ-2026 у США до полного вывода американских войск из Сирии?

– Мы этот вопрос не рассматривали, могу лишь рассказать о своей позиции. Почему-то мировые руководители спорта забывают принцип Олимпизма, в принципе уставы ФИФА и УЕФА, подменяя понятия. Спорт всегда был вне политики.

– И все же, есть ли вероятность, что вы или кто-то из депутатов поднимет вопрос с обращением в ФИФА по поводу переноса чемпионата мира-2026 из США?

– На повестке дня вопрос не стоит, но, наверное, эта мысль может быть обозначена.

– На ваш взгляд, было бы справедливо в ответ лишить США чемпионата мира?

– Конечно, это было бы справедливо. Потому что США – основной агрессор всю жизнь, вы знаете, сколько происходило конфликтов по вине Соединенных Штатов и по вине НАТО. Вспомните ту же Югославию.