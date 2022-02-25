Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Терюшков: «Было бы справедливо лишить США ЧМ-2026. Они всю жизнь главный агрессор»

Терюшков: «Было бы справедливо лишить США ЧМ-2026. Они всю жизнь главный агрессор»

25 февраля 2022, 16:42
4

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков порассуждал об ответных мерах на санкции УЕФА.

  • УЕФА перенес финал ЛЧ-2022 из Санкт-Петербурга в Париж.
  • «Спартак» будет проводить домашние матчи ЛЕ на нейтральном поле.

– Не планирует ли Россия в ответ потребовать от ФИФА отобрать ЧМ-2026 у США до полного вывода американских войск из Сирии?

– Мы этот вопрос не рассматривали, могу лишь рассказать о своей позиции. Почему-то мировые руководители спорта забывают принцип Олимпизма, в принципе уставы ФИФА и УЕФА, подменяя понятия. Спорт всегда был вне политики.

– И все же, есть ли вероятность, что вы или кто-то из депутатов поднимет вопрос с обращением в ФИФА по поводу переноса чемпионата мира-2026 из США?

– На повестке дня вопрос не стоит, но, наверное, эта мысль может быть обозначена.

– На ваш взгляд, было бы справедливо в ответ лишить США чемпионата мира?

– Конечно, это было бы справедливо. Потому что США – основной агрессор всю жизнь, вы знаете, сколько происходило конфликтов по вине Соединенных Штатов и по вине НАТО. Вспомните ту же Югославию.

Еще по теме:
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче 2
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1645805955
Терюшков,ты кто есть? Сигнализируй скорей в ООН,а если не послушают,то как в песне Высоцкого - пиши в спортлото.
Ответить
alp
1645819743
я до сих пор не понимаю, почему Россия не обращается во все интернациональные организации по поводу политики сша и их союзников. Особенно на фоне политических санкций в свою сторону!! надеюсь и очень жду, что за вчерашней оплеухой нацистам и американцам последует следующая, в виде обращений по поводу санкций за терроризм! будет очень смешно смотреть на реакцию всяких там фифа и прочей шушеры
Ответить
Hektor 84
1646244902
По сути прав, хоть и чинуша
Ответить
Главные новости
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
1
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
4
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
10
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
6
Все новости
Все новости
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
10
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
6
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
10
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
19
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
9
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
22
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
30
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
2
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+