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    Терюшков: «Было бы справедливо лишить США ЧМ-2026. Они всю жизнь главный агрессор»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков порассуждал об ответных мерах на санкции УЕФА.

    • УЕФА перенес финал ЛЧ-2022 из Санкт-Петербурга в Париж.
    • «Спартак» будет проводить домашние матчи ЛЕ на нейтральном поле.
    • Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

    – Не планирует ли Россия в ответ потребовать от ФИФА отобрать ЧМ-2026 у США до полного вывода американских войск из Сирии?

    – Мы этот вопрос не рассматривали, могу лишь рассказать о своей позиции. Почему-то мировые руководители спорта забывают принцип Олимпизма, в принципе уставы ФИФА и УЕФА, подменяя понятия. Спорт всегда был вне политики.

    – И все же, есть ли вероятность, что вы или кто-то из депутатов поднимет вопрос с обращением в ФИФА по поводу переноса чемпионата мира-2026 из США?

    – На повестке дня вопрос не стоит, но, наверное, эта мысль может быть обозначена.

    – На ваш взгляд, было бы справедливо в ответ лишить США чемпионата мира?

    – Конечно, это было бы справедливо. Потому что США – основной агрессор всю жизнь, вы знаете, сколько происходило конфликтов по вине Соединенных Штатов и по вине НАТО. Вспомните ту же Югославию.

    Терюшков: «Если легионеры уедут из РПЛ, это будет сигналом, что в России нужны местные футболисты»

    Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

    Юран – о возвращении в «Химки»: «Решение далось мне очень тяжело»

    Источник: «РБ Спорт»

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    25.02.2022 16:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1839

      DMитрий 3 часа назад

      Эх, жаль Жирик не в форме, да в принципе уже не тот. А то сейчас бы был бы одним из главных ораторов на ТВ. Вспоминается его старый стенд ап, уж очень в тему на сегодня и последнии годы: https://proza.ru/2007/01/31-301

      0
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      Рейтинг: +10032

      alp 4 часа назад

      я до сих пор не понимаю, почему Россия не обращается во все интернациональные организации по поводу политики сша и их союзников. Особенно на фоне политических санкций в свою сторону!! надеюсь и очень жду, что за вчерашней оплеухой нацистам и американцам последует следующая, в виде обращений по поводу санкций за терроризм! будет очень смешно смотреть на реакцию всяких там фифа и прочей шушеры

      1
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      Рейтинг: +14071

      Cleaner 7 часов назад

      Роман Терюшков, всегда ты хрень несешь. А вот в этом вопросе я с тобой полностью солидарен. В том, что происходит сейчас на Украине ВИНОВАТЫ ТОЛЬКО США! Вот они там в своем Вашингтоне сейчас от радости прыгают! Удалось им довести до завершения свои скотские планы.(((

      3
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      Рейтинг: +402

      bratskij 8 часов назад

      хотел бы я на это позырить.

      1
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      Рейтинг: +11377

      playsh 8 часов назад

      Терюшков,ты кто есть? Сигнализируй скорей в ООН,а если не послушают,то как в песне Высоцкого - пиши в спортлото.

      1
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      Рейтинг: +467

      Forvard47 10 часов назад

      Не планирует ли Россия в ответ потребовать от ФИФА отобрать ЧМ-2026 у США до полного вывода американских войск из Сирии?

      ХХАХАХАХАХАХХАХАХА у путнойлов кишка тонка чтобы такое запросить и само собой понятно что будут посланы нахер с таким тре6ованием!

      1
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      Рейтинг: +14071

      Cleaner > Forvard47 7 часов назад

      А будет ли в 2026 году существовать такая страна, как США?

      0
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      Рейтинг: +660

      dragoon000320 > Cleaner 5 часов назад

      не переживай США еще долго будет существовать а вот путлеровская Россия это большой вопрос...

      1
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      Рейтинг: +467

      Forvard47 > dragoon000320 2 часа назад

      ++++

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      Рейтинг: +660

      dragoon000320 10 часов назад

      очень нелепо и глупо оправдывать свою агрессию тем, что кому то когда то это сошло с рук. Терюшков иди лижи жепу путлеру, так и до повышения не далеко...

      3
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      Рейтинг: +165

      Непутриот > dragoon000320 6 часов назад

      Он итак лижет до посинения, но как дауном был так им и останется, говно пуйловское!

      2
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      Рейтинг: +610

      БеZуМныЙ 10 часов назад

      ВША страна террорист номер 1 в мире. Они свою экономику строили всегда на войнах. Как нет крупной заварухи, так у ВША экономика трещит. Не зря они по миру развязали более 200 войн, насаждая свои порядки и законы. После них в странах всегда хаос и разруха.

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