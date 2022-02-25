Дюков: «Перенос финала Лиги чемпионов из России – политическое решение»

Президент РФС Александр Дюков высказался о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

«Российский футбольный союз на протяжении долгого времени выступает как надежный партнер УЕФА, не только выполняя все необходимые обязательства, но и предлагая и обеспечивая всестороннюю поддержку в реализации новых проектов и проведении крупнейших соревнований.

Важнейшим и престижнейшим из них должен был стать финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге, подготовка к которому продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности.

Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение», – заявил Дюков.

Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.

Изначально матч должен был пройти на «Газпром Арене».

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