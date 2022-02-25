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    Дюков: «Перенос финала Лиги чемпионов из России – политическое решение»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

    «Российский футбольный союз на протяжении долгого времени выступает как надежный партнер УЕФА, не только выполняя все необходимые обязательства, но и предлагая и обеспечивая всестороннюю поддержку в реализации новых проектов и проведении крупнейших соревнований.

    Важнейшим и престижнейшим из них должен был стать финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге, подготовка к которому продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности.

    Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение», – заявил Дюков.

    • Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.
    • Изначально матч должен был пройти на «Газпром Арене».
    • Вчера Россия начала спецоперацию в Донбассе.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

    Песков – о переносе финала ЛЧ: «Жаль. Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия»

    Колосков – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Чеферин не смог проявить волю»

    Лепехин – о переносах матчей из России: «По этой логике в США все соревнования 20 лет уже нужно отменять»

    Источник: сайт РФС

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    25.02.2022 13:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4655

      FENIX-SL 12 часов назад

      РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики»

      какое дикое вранье

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12984

      NewLife 12 часов назад

      Капитан очевидность))

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