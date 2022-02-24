Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Терюшков: «Если легионеры уедут из РПЛ, это будет сигналом, что в России нужны местные футболисты»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков порассуждал о возможном отъезде из РПЛ иностранных футболистов на фоне военной операции на Украине.

    – Допускаете, что легионеры могут уехать из РПЛ?

    – Такая возможность пока не обсуждается и, думаю, маловероятна. На мой взгляд, не стоит поддаваться панике, все решится в ближайшее время и никаких вопросов, думаю, не будет.

    В любом случае, даже если это случится, это будет еще одним сигналом, что в российском футболе должны быть российские игроки.

    Я всегда говорил, что надо ориентироваться на своих доморощенных спортсменов.

    – Рост курса евро не повлияет на зарплату легионеров?

    – Что касается зарплат, то они у нас выдаются в рублях, поэтому рост курса иностранной валюты на зарплатную ведомость никак не повлияет.

    • Россия начала военную операцию сегодня утром.
    • Возобновление РПЛ запланировано на субботу, 26 февраля.

    Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

    Юран – о возвращении в «Химки»: «Решение далось мне очень тяжело»

    Черевченко: «Есть предложения из-за рубежа»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2022 12:57
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +163

      Непутриот 10 часов назад

      Еще один дегенерат!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4649

      FENIX-SL 13 часов назад

      ущерб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8892

      САДЫЧОК 14 часов назад

      Всё идет , к тому , что мы сегодня будем смотреть последний матч Зенита в ЛЧ , даже если они победят!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +163

      Непутриот > САДЫЧОК 10 часов назад

      и он под вопросом...в Лиге Европы правда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 > САДЫЧОК 10 часов назад

      Они что прошли в плей офф ЛЧ?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru