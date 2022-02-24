Терюшков: «Если легионеры уедут из РПЛ, это будет сигналом, что в России нужны местные футболисты»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков порассуждал о возможном отъезде из РПЛ иностранных футболистов на фоне военной операции на Украине.

– Допускаете, что легионеры могут уехать из РПЛ?

– Такая возможность пока не обсуждается и, думаю, маловероятна. На мой взгляд, не стоит поддаваться панике, все решится в ближайшее время и никаких вопросов, думаю, не будет.

В любом случае, даже если это случится, это будет еще одним сигналом, что в российском футболе должны быть российские игроки.

Я всегда говорил, что надо ориентироваться на своих доморощенных спортсменов.

– Рост курса евро не повлияет на зарплату легионеров?

– Что касается зарплат, то они у нас выдаются в рублях, поэтому рост курса иностранной валюты на зарплатную ведомость никак не повлияет.