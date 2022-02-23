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  • Федотов: «РФС подставил Мешкова, назначив его на дерби «Спартак» – ЦСКА»

Федотов: «РФС подставил Мешкова, назначив его на дерби «Спартак» – ЦСКА»

23 февраля 2022, 18:58
7

Бывший судья Игорь Федотов считает, что РФС ошибся, назначив Виталия Мешкова главным арбитром матча «Спартак» – ЦСКА.

– Буду внимательно наблюдать за работой Мешкова. Его назначили главой при РФС по работе с молодыми арбитрами. Мне было бы очень интересно посмотреть, что он будет делать в таком матче. Если будут какие-то ошибки, то может ли такой человек, будучи действующим арбитром ФИФА, быть назначенным на такой пост?

– Мешкову по силам справиться с такой игрой?

– Считаю, что нет! В случае, если он не справится, буду проецировать эту ошибку РФС с целью разобраться, почему такого арбитра назначают на работу с молодыми судьями.

Сейчас у Мешкова двойная ответственность. Он должен доказать, что действительно является арбитром ФИФА и способен обучать молодых людей. Юный судья должен смотреть на Мешкова и говорить: «Да, вот он меня многому научит».

Здесь я вижу проблему только в РФС. Не понимаю, для чего они назначили Мешкова на такой матч. Ему будет очень тяжело.

– Насколько сложно судьям настраиваться к дерби «Спартак» – ЦСКА?

– Простому арбитру это несложно. Зная статус Мешкова, ему будет сложнее. Это не простой судья, а работник РФС, который будет работать с молодыми арбитрами. Сейчас любая его ошибка будет проецироваться в РФС.

– Кому бы еще доверили судить такой матч?

– Я бы не говорил без ошибок. По большому счету, Мешкова сейчас подставили. Дерби могли провести Левников и Иванов. Но им предстоит работа в Лиге Европы. Если их не брать, то дерби мог обслужить Кукуян. Раз его внесли в список арбитров ФИФА, то пусть и работает на больших матчах.

Этими действиями РФС подставил Мешкова. Теперь у него нет права на ошибку.

  • «Спартак» примет ЦСКА в субботу, 26 февраля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Мешков Виталий Федотов Игорь
Комментарии (7)
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portero
1645632315
Будут недовольны и там и там, но лишь бы судил моменты все одинаково, а истеречек среди фанов всегда найдется некоторое количество...
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ySS
1645635475
Недовольные судейством будут независимо от качества арбитража) Лишь бы не было размытой картинки на варе, как у Казарцева))
Ответить
ivany4
1645636512
Ошибки можно найти всегда. При желании! Интересно, а что будет делать Федотов если он проведет игру без ошибок?)) Считаю, что на сегодняшний день в РПЛ нет безупречных судей. Даже судьи ФИФА, работающие в Европе, судят по разному, лома и за рубежом.
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OOOVVV.
1645637571
Лишь бы не косячил, переживём. Удачи нам.
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NewLife
1645640305
В РПЛ арбитров нет, арбитры у нас бывают только на экспорт, а в РПЛ обслуга Газпрома.
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