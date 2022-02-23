Федотов: «РФС подставил Мешкова, назначив его на дерби «Спартак» – ЦСКА»

Бывший судья Игорь Федотов считает, что РФС ошибся, назначив Виталия Мешкова главным арбитром матча «Спартак» – ЦСКА.

– Буду внимательно наблюдать за работой Мешкова. Его назначили главой при РФС по работе с молодыми арбитрами. Мне было бы очень интересно посмотреть, что он будет делать в таком матче. Если будут какие-то ошибки, то может ли такой человек, будучи действующим арбитром ФИФА, быть назначенным на такой пост?

– Мешкову по силам справиться с такой игрой?

– Считаю, что нет! В случае, если он не справится, буду проецировать эту ошибку РФС с целью разобраться, почему такого арбитра назначают на работу с молодыми судьями.

Сейчас у Мешкова двойная ответственность. Он должен доказать, что действительно является арбитром ФИФА и способен обучать молодых людей. Юный судья должен смотреть на Мешкова и говорить: «Да, вот он меня многому научит».

Здесь я вижу проблему только в РФС. Не понимаю, для чего они назначили Мешкова на такой матч. Ему будет очень тяжело.

– Насколько сложно судьям настраиваться к дерби «Спартак» – ЦСКА?

– Простому арбитру это несложно. Зная статус Мешкова, ему будет сложнее. Это не простой судья, а работник РФС, который будет работать с молодыми арбитрами. Сейчас любая его ошибка будет проецироваться в РФС.

– Кому бы еще доверили судить такой матч?

– Я бы не говорил без ошибок. По большому счету, Мешкова сейчас подставили. Дерби могли провести Левников и Иванов. Но им предстоит работа в Лиге Европы. Если их не брать, то дерби мог обслужить Кукуян. Раз его внесли в список арбитров ФИФА, то пусть и работает на больших матчах.

Этими действиями РФС подставил Мешкова. Теперь у него нет права на ошибку.

«Спартак» примет ЦСКА в субботу, 26 февраля.

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