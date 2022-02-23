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    Федотов: «РФС подставил Мешкова, назначив его на дерби «Спартак» – ЦСКА»

    Бывший судья Игорь Федотов считает, что РФС ошибся, назначив Виталия Мешкова главным арбитром матча «Спартак» – ЦСКА.

    – Буду внимательно наблюдать за работой Мешкова. Его назначили главой при РФС по работе с молодыми арбитрами. Мне было бы очень интересно посмотреть, что он будет делать в таком матче. Если будут какие-то ошибки, то может ли такой человек, будучи действующим арбитром ФИФА, быть назначенным на такой пост?

    – Мешкову по силам справиться с такой игрой?

    – Считаю, что нет! В случае, если он не справится, буду проецировать эту ошибку РФС с целью разобраться, почему такого арбитра назначают на работу с молодыми судьями.

    Сейчас у Мешкова двойная ответственность. Он должен доказать, что действительно является арбитром ФИФА и способен обучать молодых людей. Юный судья должен смотреть на Мешкова и говорить: «Да, вот он меня многому научит».

    Здесь я вижу проблему только в РФС. Не понимаю, для чего они назначили Мешкова на такой матч. Ему будет очень тяжело.

    – Насколько сложно судьям настраиваться к дерби «Спартак» – ЦСКА?

    – Простому арбитру это несложно. Зная статус Мешкова, ему будет сложнее. Это не простой судья, а работник РФС, который будет работать с молодыми арбитрами. Сейчас любая его ошибка будет проецироваться в РФС.

    – Кому бы еще доверили судить такой матч?

    – Я бы не говорил без ошибок. По большому счету, Мешкова сейчас подставили. Дерби могли провести Левников и Иванов. Но им предстоит работа в Лиге Европы. Если их не брать, то дерби мог обслужить Кукуян. Раз его внесли в список арбитров ФИФА, то пусть и работает на больших матчах.

    Этими действиями РФС подставил Мешкова. Теперь у него нет права на ошибку.

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    Мешков обслужит дерби «Спартак» – ЦСКА

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.02.2022 18:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3347

      Klaido 18 часов назад

      лишь бы нормально и нейтрально отсудил

      0
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      Рейтинг: +12976

      NewLife 23 февраля, 21:18

      В РПЛ арбитров нет, арбитры у нас бывают только на экспорт, а в РПЛ обслуга Газпрома.

      2
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      Рейтинг: +873

      OOOVVV. 23 февраля, 20:32

      Лишь бы не косячил, переживём.
      Удачи нам.

      0
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      Рейтинг: +10365

      ivany4 23 февраля, 20:15

      Ошибки можно найти всегда. При желании!
      Интересно, а что будет делать Федотов если он проведет игру без ошибок?))
      Считаю, что на сегодняшний день в РПЛ нет безупречных судей. Даже судьи ФИФА, работающие в Европе, судят по разному, лома и за рубежом.

      0
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      Рейтинг: +9697

      Alekxei Z. 23 февраля, 20:10

      Мне не нравится Мешков , но и Федотов так же.
      Будучи судьёй в поле не был замечен качественной работой.

      0
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      Рейтинг: +4213

      ySS 23 февраля, 19:57

      Недовольные судейством будут независимо от качества арбитража)
      Лишь бы не было размытой картинки на варе, как у Казарцева))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +59332

      portero 23 февраля, 19:05

      Будут недовольны и там и там, но лишь бы судил моменты все одинаково, а истеречек среди фанов всегда найдется некоторое количество...

      5
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      Рейтинг: +887

      ВасяК > portero 23 февраля, 19:30

      Если бы он судил адекватно, к нему не было вопросов!!

      1
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      Рейтинг: +59332

      portero > ВасяК 18 часов назад

      надеюсь что посмотрим, хотя теперь совсем не понятно что будет.... нужен ли кому футбол в такое время....

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