Терюшков: «Задача Юрана в «Химках» – выжить и не вылететь. Контракт рассчитан на 1,5 года»

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера клуба
«Контракт Юрана рассчитан на 1,5 года. Его задача – выжить и не вылететь. Сергей Николаевич следил за «Химками» и после ухода из команды. Со многими поддерживал связь, поэтому проблем не будет.
Стоит отметить, что именно он открыл многих футболистов, которые сегодня играют во многих командах РПЛ», – сказал Терюшков.
- Юран в третий раз возглавил «Химки».
- Подмосковный клуб идет в РПЛ на последнем месте.
- Команду возглавлял Игорь Черевченко.
Источник: «РБ Спорт»