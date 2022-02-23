Терюшков: «Задача Юрана в «Химках» – выжить и не вылететь. Контракт рассчитан на 1,5 года»

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера клуба

«Контракт Юрана рассчитан на 1,5 года. Его задача – выжить и не вылететь. Сергей Николаевич следил за «Химками» и после ухода из команды. Со многими поддерживал связь, поэтому проблем не будет.

Стоит отметить, что именно он открыл многих футболистов, которые сегодня играют во многих командах РПЛ», – сказал Терюшков.

Юран в третий раз возглавил «Химки».

Подмосковный клуб идет в РПЛ на последнем месте.

Команду возглавлял Игорь Черевченко.

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