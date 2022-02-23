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  • Терюшков: «Задача Юрана в «Химках» – выжить и не вылететь. Контракт рассчитан на 1,5 года»

Терюшков: «Задача Юрана в «Химках» – выжить и не вылететь. Контракт рассчитан на 1,5 года»

23 февраля 2022, 14:11
3

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера клуба

«Контракт Юрана рассчитан на 1,5 года. Его задача – выжить и не вылететь. Сергей Николаевич следил за «Химками» и после ухода из команды. Со многими поддерживал связь, поэтому проблем не будет.

Стоит отметить, что именно он открыл многих футболистов, которые сегодня играют во многих командах РПЛ», – сказал Терюшков.

  • Юран в третий раз возглавил «Химки».
  • Подмосковный клуб идет в РПЛ на последнем месте.
  • Команду возглавлял Игорь Черевченко.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (3)
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Plyash
1645623321
Рома,скажи спасибо Юрану,что у него понижено чувство собственного достоинства,другой послал бы тебя вместе с советом директоров на ху@ бабочек ловить.
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portero
1645632178
Мне кажется у Терюшкова задача освоить бабки что выделены на год, до июня, а там ФНЛ и можно на другую аферу перейти...
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JTherry
1645633298
задача перед Юраном поставлена нелегкая, поскольку он проводил зимние сборы с командой, а в команде появились новички - и стар и млад...
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