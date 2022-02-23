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    Терюшков: «Задача Юрана в «Химках» – выжить и не вылететь. Контракт рассчитан на 1,5 года»

    Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера клуба

    «Контракт Юрана рассчитан на 1,5 года. Его задача – выжить и не вылететь. Сергей Николаевич следил за «Химками» и после ухода из команды. Со многими поддерживал связь, поэтому проблем не будет.

    Стоит отметить, что именно он открыл многих футболистов, которые сегодня играют во многих командах РПЛ», – сказал Терюшков.

    • Юран в третий раз возглавил «Химки».
    • Подмосковный клуб идет в РПЛ на последнем месте.
    • Команду возглавлял Игорь Черевченко.

    Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

    Юран – о возвращении в «Химки»: «Решение далось мне очень тяжело»

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.02.2022 14:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21202

      JTherry 23 февраля, 19:21

      задача перед Юраном поставлена нелегкая, поскольку он проводил зимние сборы с командой, а в команде появились новички - и стар и млад...

      1
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      Рейтинг: +59332

      portero 23 февраля, 19:02

      Мне кажется у Терюшкова задача освоить бабки что выделены на год, до июня, а там ФНЛ и можно на другую аферу перейти...

      1
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      Рейтинг: +11361

      playsh 23 февраля, 16:35

      Рома,скажи спасибо Юрану,что у него понижено чувство собственного достоинства,другой послал бы тебя вместе с советом директоров на ху@ бабочек ловить.

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