Газизов: «Я не говорил, что Тедеско – гей. Это *** Заремы, она привирает, как ей удобно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг высказывание супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что он называл экс-тренера команды Доменико Тедеско геем.

– Зарема писала, что вы настраивали ее и Федуна против Тедеско. Вы распустили слух, что Тедеско – гей.

– Это *** [вранье] все. Зачем мне надо было это все делать?

– Потому что она не любит геев.

– Я не слышал этого. Я не спрашивал у нее: «Зарема, вы любите геев или нет?»

– Она объяснила, как все произошло. Она искала человека, который следит за порядком в доме – нянечку, только мужчину. Сказала, что ей нужен только не гей, потому что она не любит геев и не хочет, чтобы дети росли в этой атмосфере. Вы это услышали и решили пустить слух, что Тедеско – гей, чтобы она негативно к нему относилась.

– Мне все равно, человек гей или не гей. Это его личное дело.

Госпожу Салихову уже уличил во лжи Дмитрий Попов. Конкретно – эпизоды с Мозесом и Тедеско. Ты говоришь: «Она это говорит, она то говорит». Но этот человек, к сожалению, привирает, как ей удобно. Постоянно отвечать на ее слова – это все время парировать. И мы опять придем на кухню.

Я спрашиваю: «Кто такое сказал из специалистов?» Ты отвечаешь: «Зарема Салихова». Ну, болельщик говорит. Что, я на каждое слово болельщика буду отвечать?

– Если она привирает, хочется найти правдивое высказывание от нее. Еще раз: вы не говорили, что Тедеско – гей?

– Нет.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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