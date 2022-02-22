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  • Газизов: «Я не говорил, что Тедеско – гей. Это *** Заремы, она привирает, как ей удобно»

Газизов: «Я не говорил, что Тедеско – гей. Это *** Заремы, она привирает, как ей удобно»

22 февраля 2022, 12:22
6

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг высказывание супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что он называл экс-тренера команды Доменико Тедеско геем.

– Зарема писала, что вы настраивали ее и Федуна против Тедеско. Вы распустили слух, что Тедеско – гей.

– Это *** [вранье] все. Зачем мне надо было это все делать?

– Потому что она не любит геев.

– Я не слышал этого. Я не спрашивал у нее: «Зарема, вы любите геев или нет?»

– Она объяснила, как все произошло. Она искала человека, который следит за порядком в доме – нянечку, только мужчину. Сказала, что ей нужен только не гей, потому что она не любит геев и не хочет, чтобы дети росли в этой атмосфере. Вы это услышали и решили пустить слух, что Тедеско – гей, чтобы она негативно к нему относилась.

– Мне все равно, человек гей или не гей. Это его личное дело.

Госпожу Салихову уже уличил во лжи Дмитрий Попов. Конкретно – эпизоды с Мозесом и Тедеско. Ты говоришь: «Она это говорит, она то говорит». Но этот человек, к сожалению, привирает, как ей удобно. Постоянно отвечать на ее слова – это все время парировать. И мы опять придем на кухню.

Я спрашиваю: «Кто такое сказал из специалистов?» Ты отвечаешь: «Зарема Салихова». Ну, болельщик говорит. Что, я на каждое слово болельщика буду отвечать?

– Если она привирает, хочется найти правдивое высказывание от нее. Еще раз: вы не говорили, что Тедеско – гей?

– Нет.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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paracetamol
1645522023
Зарема ищет не гея, это же так просто и не надо ничего выдумывать для чего ей это надо, хотя расходится с европейскими ценностями!
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B.G.
1645524140
Шамиль, Зарема - казалось бы, взрослые люди....
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Из Твери Леха
1645524779
спартак, геи...все как обычно
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Мася_1989
1645530854
Что-то подсказывает что вы друг друга стоите. Оба ***те.
Ответить
serglider
1645537222
Футбольный солидный сайт... Целое расследование, кто и что сказал о геях в Спартаке))) Осталось еще спросить у Тедеско гей он или нет?
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Hektor 84
1645691496
А чего так нервничать?
Ответить
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