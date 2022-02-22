Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газизов: «Я не говорил, что Тедеско – гей. Это *** Заремы, она привирает, как ей удобно»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг высказывание супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что он называл экс-тренера команды Доменико Тедеско геем.

    – Зарема писала, что вы настраивали ее и Федуна против Тедеско. Вы распустили слух, что Тедеско – гей.

    – Это *** [вранье] все. Зачем мне надо было это все делать?

    – Потому что она не любит геев.

    – Я не слышал этого. Я не спрашивал у нее: «Зарема, вы любите геев или нет?»

    – Она объяснила, как все произошло. Она искала человека, который следит за порядком в доме – нянечку, только мужчину. Сказала, что ей нужен только не гей, потому что она не любит геев и не хочет, чтобы дети росли в этой атмосфере. Вы это услышали и решили пустить слух, что Тедеско – гей, чтобы она негативно к нему относилась.

    – Мне все равно, человек гей или не гей. Это его личное дело.

    Госпожу Салихову уже уличил во лжи Дмитрий Попов. Конкретно – эпизоды с Мозесом и Тедеско. Ты говоришь: «Она это говорит, она то говорит». Но этот человек, к сожалению, привирает, как ей удобно. Постоянно отвечать на ее слова – это все время парировать. И мы опять придем на кухню.

    Я спрашиваю: «Кто такое сказал из специалистов?» Ты отвечаешь: «Зарема Салихова». Ну, болельщик говорит. Что, я на каждое слово болельщика буду отвечать?

    – Если она привирает, хочется найти правдивое высказывание от нее. Еще раз: вы не говорили, что Тедеско – гей?

    – Нет.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

    Регистрируйся и получай 20 000 рублей фрибетами

    Новости по теме
    На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами
    «Реал» 53 года не побеждает «Барселону» в Кубке Испании на своем поле 1
    ⚽ РПЛ возвращается! «Факел» примет «Химки», «Ростов» и «Локомотив» сыграют завтра, «Сочи» и ЦСКА – в воскресенье 1
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2022 12:22
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 11:31

      А чего так нервничать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля 2022, 16:40

      Футбольный солидный сайт... Целое расследование, кто и что сказал о геях в Спартаке))) Осталось еще спросить у Тедеско гей он или нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Мася_1989 22 февраля 2022, 14:54

      Что-то подсказывает что вы друг друга стоите. Оба ***те.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 22 февраля 2022, 13:12

      спартак, геи...все как обычно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch 22 февраля 2022, 13:10

      Свинская Санта-Барбара продолжается! Очередная серия!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 22 февраля 2022, 13:02

      Шамиль, Зарема - казалось бы, взрослые люди....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 22 февраля 2022, 12:27

      Зарема ищет не гея, это же так просто и не надо ничего выдумывать для чего ей это надо, хотя расходится с европейскими ценностями!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11