Газизов рассказал, на каких условиях Бердыев вернулся в махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возвращение Курбана Бердыева в клуб.
- В начале февраля тренер ушел в отставку по собственному желанию.
- При нем «Динамо Мх» ушло на зимнюю паузу лидером Первой лиги.
- Бердыев вернулся в качестве советника президента клуба Гаджи Гаджиева.
«Курбан Бекиевич находится в Махачкале, все время был, он ездит по определенным краям, уголкам в Дагестане, проводит семинары с тренерами, помогает второй команде.
То есть все, что касается молодежного и детско-юношеского футбола. Всегда присутствие такого человека рядом является большим плюсом, если он захочет, его советы будут бесценны первой команде.
У него есть контракт с клубом, но он свободный. То есть не в деньгах дело. Он ездит в определенные командировки, делится знаниями не просто как Курбан Бекиевич, а как представитель махачкалинского «Динамо». Об этом речь», – объяснил Газизов.