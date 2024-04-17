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    • Газизов рассказал, на каких условиях Бердыев вернулся в махачкалинское «Динамо»

    Газизов рассказал, на каких условиях Бердыев вернулся в махачкалинское «Динамо»

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возвращение Курбана Бердыева в клуб.

    • В начале февраля тренер ушел в отставку по собственному желанию.
    • При нем «Динамо Мх» ушло на зимнюю паузу лидером Первой лиги.
    • Бердыев вернулся в качестве советника президента клуба Гаджи Гаджиева.

    «Курбан Бекиевич находится в Махачкале, все время был, он ездит по определенным краям, уголкам в Дагестане, проводит семинары с тренерами, помогает второй команде.

    То есть все, что касается молодежного и детско-юношеского футбола. Всегда присутствие такого человека рядом является большим плюсом, если он захочет, его советы будут бесценны первой команде.

    У него есть контракт с клубом, но он свободный. То есть не в деньгах дело. Он ездит в определенные командировки, делится знаниями не просто как Курбан Бекиевич, а как представитель махачкалинского «Динамо». Об этом речь», – объяснил Газизов.

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    Источник: ТАСС

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