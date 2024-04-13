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    Бердыев вернулся в махачкалинское «Динамо»

    Бывший тренер «Динамо» (Махачкала) Курбан Бердыев вернулся в клуб. Он получил должность советника президента Гаджи Гаджиева.

    «Бердыев не покинул Дагестан после ухода с поста. Он продолжил участвовать в развитии футбола в регионе. Например, выступил с семинарами для тренеров еще в двух городах республики – Дербенте и Южно-Сухокумске. Кроме того, последние недели перед стартом первенства-2024 во Второй лиге Бердыев помогал в тренировочном процессе «Динамо-2».

    Подготовка резерва остается для Курбана Бекиевича, по его собственным словам, интересным направлением, как это было и в предыдущие годы, где бы он ни работал. И он продолжит заниматься этим в Дагестане.

    На днях президент «Динамо» Гаджи Гаджиев и Курбан Бердыев встречались с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Он пригласил Курбана Бекиевича на заседание попечительского совета клуба, которое состоится в конце апреля, и советник президента «Динамо» принял это приглашение», – написали махачкалинцы.

    • Сейчас «Динамо» тренирует Хасанби Биджиев.
    • Команда отстает на очко от 1-го места Первой лиги.
    • Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».

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    Источник: телеграм-канал «Динамо» Мх

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