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  • Геркус – о хоккейной сборной на Олимпиаде: «Наш футбол – Marvel и Гай Ричи по сравнению с этим»

Геркус – о хоккейной сборной на Олимпиаде: «Наш футбол – Marvel и Гай Ричи по сравнению с этим»

20 февраля 2022, 11:42
20

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине. Россияне проиграли Финляндии со счетом 1:2.

«Ну и в целом, подводя итоги, Олимпиада была, мягко говоря, не очень. Похоже, закончились интересные олимпиады, остались тоскливые.

А уж хоккей был – тоска фиолетовая. А мы еще на наш футбол ругаемся. Да футбол наш – сплошной Marvel и Гай Ричи по сравнению с таким хоккеем», – написал Геркус в твиттере.

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Источник: твиттер Ильи Геркуса
Россия Геркус Илья
Комментарии (20)
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Hektor 84
1645347006
Колес обглотался?
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Лфшт
1645347116
Ну да, Россия ж уже 60 лет подряд берет ЧМ и ЧЕ. Куда там хоккею
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Блямба
1645347517
Пошёл ты.. Эта сборная по хорошему должна была слиться ещё в группе(судя по составу и всему сопутствующему). Чудо,что играли в финале.Или ,даже везение. Пареньки молодцы.
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zra78
1645347552
Во ***.н...что футбол, хоккей это Жора Крыжовников...
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Добрый Бобер
1645348078
WTF?! Как этот человек мог управлять спортивным клубом?
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Play
1645348361
Когда кажется, что Геркус ничего глупее в своей жизни сказать уже не может, он всегда находит способ удивить.
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Garrincha58
1645348472
да весь наш спорт движется по нисходящей что уж тут про хоккей мы давно уже не фавориты как раньше в Европе так однозначно были теперь нас могут обыграть даже датчане если постараются мы дрожим перед скандинавами, а раньше их имели как хотели создав КХЛ мы тренируем финнов шведов чехов, а своих лучших отдаём в НХЛ где многие скитаются по АХЛам и другим низшим лигам пора уже перестать отпускать наших игроков до 30 лет их учат воспитывают, а для кого и чего? пора расторгать эти непонятные договоры с НХЛ жили раньше без них и нах... они нам уср...сь орни нам санкции и всякое такое а мы им лучшее отдаём
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m40
1645348796
Хоккей конечно скучный и трудовой на Олимпиаде был. Но это всё-таки серебро и парням респект, что бились, пусть и не феерили
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ARRustam
1645350852
Хоккей и Футбол в ж.о.п.е, но футбол вообще по самое дно. Плохо или хорошо, но хоккеисты взяли серебро, а футболисты ...
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Demgel
1645412110
Если он решил взять в расчет юмор Ричи и сказочность Марвела то соглашусь насчет Футбола)))Олимпиада эта пробила ДНО с трагедией,связанной с Камилой,ведь по факту лучшая фигуристка планеты, затравленная не только пиндосами но и своими баранами, депутатами и прочим.Девченке 15 ,а эти ***** "горите в аду".......Финны с победой,там у них первое золото.Наша сборная тоже молоток,но по факту не блистала(Второе место в общем зачете при таком давлении отличный результат,спортсмены остаются конкурентоспособными.
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