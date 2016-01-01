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    Геркус – о хоккейной сборной на Олимпиаде: «Наш футбол – Marvel и Гай Ричи по сравнению с этим»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине. Россияне проиграли Финляндии со счетом 1:2.

    «Ну и в целом, подводя итоги, Олимпиада была, мягко говоря, не очень. Похоже, закончились интересные олимпиады, остались тоскливые.

    А уж хоккей был – тоска фиолетовая. А мы еще на наш футбол ругаемся. Да футбол наш – сплошной Marvel и Гай Ричи по сравнению с таким хоккеем», – написал Геркус в твиттере.

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    Геркус: «Зенит» точно наиграл на ничью с «Бетисом». Не выглядели мальчиками для битья»

    Геркус: «Зенит» опытнее и амбициознее «Бетиса». Успех в Лиге Европы нужнее нашему клубу»

    Геркус: «На что Зе Луишу обижаться. Я бы радовался – свободный агент с кучей денег»

    Источник: твиттер Ильи Геркуса

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3005

      m40 6 минут назад

      Хоккей конечно скучный и трудовой на Олимпиаде был. Но это всё-таки серебро и парням респект, что бились, пусть и не феерили

      0
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      Рейтинг: +16051

      Garrincha58 12 минут назад

      да весь наш спорт движется по нисходящей что уж тут про хоккей мы давно уже не фавориты как раньше в Европе так однозначно были теперь нас могут обыграть даже датчане если постараются мы дрожим перед скандинавами, а раньше их имели как хотели создав КХЛ мы тренируем финнов шведов чехов, а своих лучших отдаём в НХЛ где многие скитаются по АХЛам и другим низшим лигам пора уже перестать отпускать наших игроков до 30 лет их учат воспитывают, а для кого и чего? пора расторгать эти непонятные договоры с НХЛ жили раньше без них и нах... они нам уср...сь орни нам санкции и всякое такое а мы им лучшее отдаём

      0
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      Рейтинг: +2398

      Play 13 минут назад

      Когда кажется, что Геркус ничего глупее в своей жизни сказать уже не может, он всегда находит способ удивить.

      1
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      Рейтинг: +5858

      Добрый Бобер 18 минут назад

      WTF?! Как этот человек мог управлять спортивным клубом?

      1
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      Рейтинг: +23401

      bset 24 минуты назад

      Я все не пойму, за что хейтят наших? За серебро? Так это тоже награда.

      2
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      Рейтинг: +32430

      zra78 27 минут назад

      Во ***.н...что футбол, хоккей это Жора Крыжовников...

      0
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      Рейтинг: +4689

      Блямба 27 минут назад

      Пошёл ты..
      Эта сборная по хорошему должна была слиться ещё в группе(судя по составу и всему сопутствующему).
      Чудо,что играли в финале.Или ,даже везение.
      Пареньки молодцы.

      2
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      Рейтинг: +835

      Лфшт 34 минуты назад

      Ну да, Россия ж уже 60 лет подряд берет ЧМ и ЧЕ. Куда там хоккею

      2
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      Рейтинг: +14631

      Hektor 84 36 минут назад

      Колес обглотался?

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