Геркус – о хоккейной сборной на Олимпиаде: «Наш футбол – Marvel и Гай Ричи по сравнению с этим»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине. Россияне проиграли Финляндии со счетом 1:2.

«Ну и в целом, подводя итоги, Олимпиада была, мягко говоря, не очень. Похоже, закончились интересные олимпиады, остались тоскливые.

А уж хоккей был – тоска фиолетовая. А мы еще на наш футбол ругаемся. Да футбол наш – сплошной Marvel и Гай Ричи по сравнению с таким хоккеем», – написал Геркус в твиттере.

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