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  • Анчелотти – о свисте болельщиков «Реала»: «Они показали, что им не нравится наша игра»

Анчелотти – о свисте болельщиков «Реала»: «Они показали, что им не нравится наша игра»

20 февраля 2022, 10:59

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после матча 25-го тура Примеры с «Алавесом» (3:0). Болельщики мадридцев освистывали команду в первом тайме.

«Нам нужен был такой матч. Первый тайм получился тяжелым, у нас было много сложностей. Соперник здорово прессинговал.

Болельщики дали оценку нашей игре, они показали, что им она не нравится. Никто не был доволен игрой в первом тайме», – сказал Анчелотти.

  • «Реал» лидирует в Примере.
  • Отрыв от ближайшего преследователя – 7 очков.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Анчелотти Карло
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