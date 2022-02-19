Анчелотти – о свисте болельщиков «Реала»: «Они показали, что им не нравится наша игра»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после матча 25-го тура Примеры с «Алавесом» (3:0). Болельщики мадридцев освистывали команду в первом тайме.
«Нам нужен был такой матч. Первый тайм получился тяжелым, у нас было много сложностей. Соперник здорово прессинговал.
Болельщики дали оценку нашей игре, они показали, что им она не нравится. Никто не был доволен игрой в первом тайме», – сказал Анчелотти.
- «Реал» лидирует в Примере.
- Отрыв от ближайшего преследователя – 7 очков.
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