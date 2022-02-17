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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» будет транслировать ФНЛ со следующего сезона

17 февраля 2022, 15:55
27

«Матч ТВ» стал эксклюзивным вещателем ФНЛ.

«Соглашение рассчитано на сезоны 2022/23, 2023/24, 2024/25 и включает в себя прямые трансляции на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и создание еженедельной обзорной программы в эфире «Матч Премьер». Также все матчи ФНЛ будут доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Сотрудничество «Матч ТВ» и ФНЛ позволит зрителям по-настоящему близко познакомиться с турниром, вдохновленным красивой природой, большими расстояниями и самобытными людьми с уникальными историями.

Именно здесь начинают карьеры многие из тех, за кого мы болеем в матчах сборной», – говорится в заявлении «Матч ТВ».

  • В октябре «Матч ТВ» купил ТВ-права на РПЛ за 28,6 миллиарда рублей.
  • Соглашение рассчитано на ближайшие четыре года.
  • «Матч ТВ» транслирует РПЛ с 2014 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ
Комментарии (27)
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Plyash
1645103925
Как же я мечтал увидеть и "насладиться" игрой Велеса,Нефтехимика,Акрона,КАМАЗА...Господь услышал...блин.
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Garrincha58
1645104325
стоило уйти Канделаки как тут же пошёл процесс только в какую сторону пока не понятно...что то много они хотят показать и АПЛ и РПЛ с ФНЛом,а как же вандаммы и шварцнегеры или сериалов не будет
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Skull_Boy
1645104833
РПЛ ваша с матчами уровня Уфа-Ахмат нахрен никому не нужны, а тут подвал решили показывать, а давайте еще и любительский
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insider_retro
1645105165
Годится... А то биатлон, фигурное катание, кёрлинг и гонки уже утомили...
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JTherry
1645107870
ого, какой "контентище" Тащин нарыл, теперь за уши от экранов не оттащить пол-страны болельщиков...) матчи РПЛ с горем пополам смотрели, а тут КАМАЗ-Акрон, Торпедо-Алания и тд и тп... еще и на платном канале..!!!))) на 3 года..!!!))))))
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3meeeD
1645111235
Ребят,что за срач. Вам не пох..й?) Все равно есть интернет,смотрите,что хотите) Все равно СрачТВ нах..й её кому не нужен
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portero
1645112313
Иногда переключался на игры ФНЛ, нарывался на печальное зрелище, на первенство района и города ребята лучше играют. Может мне не везло с играми...
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NewLife
1645114064
И что, вы реально думаете, что синит будет кто-нибудь смотреть, но если только на телевизорах в ЛГБТ клубах.?
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Oldtrafford83
1645115102
Солидней было бы купить права на Чемпионшип, чем на это зрелище
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фанат джигурды
1645117448
Правильное решение!!! Надо ещё начать показывать матчи на первенство города или области.
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