«Матч ТВ» будет транслировать ФНЛ со следующего сезона

ого, какой "контентище" Тащин нарыл, теперь за уши от экранов не оттащить пол-страны болельщиков...) матчи РПЛ с горем пополам смотрели, а тут КАМАЗ-Акрон, Торпедо-Алания и тд и тп... еще и на платном канале..!!!)))
«Матч ТВ» стал эксклюзивным вещателем ФНЛ.
«Соглашение рассчитано на сезоны 2022/23, 2023/24, 2024/25 и включает в себя прямые трансляции на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и создание еженедельной обзорной программы в эфире «Матч Премьер». Также все матчи ФНЛ будут доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Сотрудничество «Матч ТВ» и ФНЛ позволит зрителям по-настоящему близко познакомиться с турниром, вдохновленным красивой природой, большими расстояниями и самобытными людьми с уникальными историями.
Именно здесь начинают карьеры многие из тех, за кого мы болеем в матчах сборной», – говорится в заявлении «Матч ТВ».
- В октябре «Матч ТВ» купил ТВ-права на РПЛ за 28,6 миллиарда рублей.
- Соглашение рассчитано на ближайшие четыре года.
- «Матч ТВ» транслирует РПЛ с 2014 года.
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