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    «Матч ТВ» будет транслировать ФНЛ со следующего сезона

    «Матч ТВ» стал эксклюзивным вещателем ФНЛ.

    «Соглашение рассчитано на сезоны 2022/23, 2023/24, 2024/25 и включает в себя прямые трансляции на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и создание еженедельной обзорной программы в эфире «Матч Премьер». Также все матчи ФНЛ будут доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

    Сотрудничество «Матч ТВ» и ФНЛ позволит зрителям по-настоящему близко познакомиться с турниром, вдохновленным красивой природой, большими расстояниями и самобытными людьми с уникальными историями.

    Именно здесь начинают карьеры многие из тех, за кого мы болеем в матчах сборной», – говорится в заявлении «Матч ТВ».

    • В октябре «Матч ТВ» купил ТВ-права на РПЛ за 28,6 миллиарда рублей.
    • Соглашение рассчитано на ближайшие четыре года.
    • «Матч ТВ» транслирует РПЛ с 2014 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии19
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      Рейтинг: +20939

      JTherry 1 минуту назад

      ого, какой "контентище" Тащин нарыл, теперь за уши от экранов не оттащить пол-страны болельщиков...) матчи РПЛ с горем пополам смотрели, а тут КАМАЗ-Акрон, Торпедо-Алания и тд и тп... еще и на платном канале..!!!)))

      0
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      Рейтинг: +1034

      kosmonaft 16 минут назад

      давно пора

      0
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      Рейтинг: +634

      хряк СМ 42 минуты назад

      Канал футбол транслировал ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +68773

      insider_retro 44 минуты назад

      Годится... А то биатлон, фигурное катание, кёрлинг и гонки уже утомили...

      1
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      Рейтинг: +13393

      Skull_Boy 49 минут назад

      РПЛ ваша с матчами уровня Уфа-Ахмат нахрен никому не нужны, а тут подвал решили показывать, а давайте еще и любительский

      2
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      Рейтинг: +797

      Дубина 58 минут назад

      Позор газпром тв!
      Лучше вместо АПЛ и ЛА ЛИГИ хлам показывать)
      А за деньги на платные каналы бомжам еще Абелард купить и Аллипов)))))

      2
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      Рейтинг: +634

      хряк СМ > Дубина 39 минут назад

      Ты бомжара телевизор себе купить не можешь. На телефоне смотри. У меня в пакете куча каналов футбольных.

      2
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      Рейтинг: +753

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян > Дубина 19 минут назад

      Будем там свиней смотреть, когда они свалятся в Пердив. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +797

      Дубина > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 минуту назад

      Степан здорова братан! Как оно не че? Не бухаешь???
      А я вот с рыбалки приехал,карасиков наловил,ща нажарят буду под водочку хавать и смотреть как Бетис бомжарник будет иметь)))))ГАВ ГАВ ГАВ

      0
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      Рейтинг: +797

      Дубина > хряк СМ 16 секунд назад

      Мальчик ты не по адресу! Бомжарник скоро играть будет и страну смешить автобусом от Семака)!!!!

      0
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      Рейтинг: +16011

      Garrincha58 58 минут назад

      стоило уйти Канделаки как тут же пошёл процесс только в какую сторону пока не понятно...что то много они хотят показать и АПЛ и РПЛ с ФНЛом,а как же вандаммы и шварцнегеры или сериалов не будет

      1
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      Рейтинг: +4513

      алдан2014 59 минут назад

      Давно пора

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      Рейтинг: +5108

      Виталий Орехов 59 минут назад

      Всем новостям НОВОСТЬ!!! )))

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      Рейтинг: +11112

      playsh 1 час назад

      Как же я мечтал увидеть и "насладиться" игрой Велеса,Нефтехимика,Акрона,КАМАЗА...Господь услышал...блин.

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