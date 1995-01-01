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    Месси, Мбаппе и Ди Мария – в старте «ПСЖ». Бензема, Менди и Асенсио выйдут у «Реала»

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «ПСЖ» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «ПСЖ»: Доннарумма, Нуну, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Данило, Верратти, Паредес, Месси, Ди Мария, Мбаппе.

    Запасные: Навас, Курзава, Дагба, Диалло, Керер, Гуйе, Симонс, Дракслер, Эррера, Вейналдум, Икарди, Неймар.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.

    Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Васкес, Вальверде, Себальос, Камавинга, Иско, Родриго, Бэйл, Азар, Йович.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3681

      Красногорск_Фан 21 минуту назад

      Месси не хороший человек. ТСЖ проклят. Реалу прохода. Зрителям огненного матча

      0
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      Рейтинг: +728

      Soccerdealer63 34 минуты назад

      А где Рамос?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +768

      Дубина 1 час назад

      Реалу победы!
      На классе должны мешок побеждать.

      2
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      Рейтинг: +2148

      СуперПАВ9 > Дубина 47 минут назад

      Реал сам был мешком и испанская помойка не заслуживает победы

      0
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      Рейтинг: +12

      Литейный_4 > Дубина 41 минуту назад

      Чую Филл хранцузы обыграют сливочных. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +487

      nelez > СуперПАВ9 30 минут назад

      Зависть не хороший мотив

      0
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      Рейтинг: +1372

      Тазит > Литейный_4 25 минут назад

      Чем чуешь?

      0
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      Рейтинг: +172

      Genchik92 1 час назад

      а где опять Месси потерялся ? а Неймара аж два

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      Рейтинг: +230

      pele1981 > Genchik92 1 час назад

      Один устанет, его другой заменит)) А Меська, наверно, на пути в Каталонию))

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