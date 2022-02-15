Месси, Мбаппе и Ди Мария – в старте «ПСЖ». Бензема, Менди и Асенсио выйдут у «Реала»

Стали известны стартовые составы «Реала» и «ПСЖ» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ»: Доннарумма, Нуну, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Данило, Верратти, Паредес, Месси, Ди Мария, Мбаппе.

Запасные: Навас, Курзава, Дагба, Диалло, Керер, Гуйе, Симонс, Дракслер, Эррера, Вейналдум, Икарди, Неймар.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.

Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Васкес, Вальверде, Себальос, Камавинга, Иско, Родриго, Бэйл, Азар, Йович.

Матч начнется в 23:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ответная игра состоится 9 марта.

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