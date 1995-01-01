Месси, Мбаппе и Ди Мария – в старте «ПСЖ». Бензема, Менди и Асенсио выйдут у «Реала»

Месси не хороший человек. ТСЖ проклят. Реалу прохода. Зрителям огненного матча
Стали известны стартовые составы «Реала» и «ПСЖ» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ»: Доннарумма, Нуну, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Данило, Верратти, Паредес, Месси, Ди Мария, Мбаппе.
Запасные: Навас, Курзава, Дагба, Диалло, Керер, Гуйе, Симонс, Дракслер, Эррера, Вейналдум, Икарди, Неймар.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.
Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Васкес, Вальверде, Себальос, Камавинга, Иско, Родриго, Бэйл, Азар, Йович.
- Матч начнется в 23:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Ответная игра состоится 9 марта.
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