Колосков: «Перенос финала ЛЧ из Петербурга возможен, если начнется война между Россией и Украиной. Но такого не будет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в случае вторжения России в Украину.

— Это полнейшая глупость. Тем более, новость из Лондона. УЕФА не занимается политическими вопросами. Никто не собирается никуда вторгаться. Об этом уже много раз говорили. Это очередной вброс, чтобы мы как-то отреагировали. Надо верить только официальным заявлениям УЕФА.

— Перенос финала Лиги чемпионов в другой город возможен в теории?

— Такое возможно. Если война между Россией и Украиной случится, хотя такого никогда не произойдет, то финал Лиги чемпионов будет перенесен в другой город. Как не перенести, если государство находится в войне с кем-то. Такого не будет. Спим спокойно.