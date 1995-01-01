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    Колосков: «Перенос финала ЛЧ из Петербурга возможен, если начнется война между Россией и Украиной. Но такого не будет»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в случае вторжения России в Украину.

    — Это полнейшая глупость. Тем более, новость из Лондона. УЕФА не занимается политическими вопросами. Никто не собирается никуда вторгаться. Об этом уже много раз говорили. Это очередной вброс, чтобы мы как-то отреагировали. Надо верить только официальным заявлениям УЕФА.

    — Перенос финала Лиги чемпионов в другой город возможен в теории?

    — Такое возможно. Если война между Россией и Украиной случится, хотя такого никогда не произойдет, то финал Лиги чемпионов будет перенесен в другой город. Как не перенести, если государство находится в войне с кем-то. Такого не будет. Спим спокойно.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5449

      Давид59 1 минуту назад

      Колосков только что из генштаба вернулся?

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